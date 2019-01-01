Хто на Волині заробляє найбільше

На Волині середня зарплата штатних працівників підприємств, установ та організацій області у лютому становила 7711 гривень.Про це повідомляє ГУ статистики в області.За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,7 раза.