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Хто на Волині заробляє найбільше

Хто на Волині заробляє найбільше
На Волині середня зарплата штатних працівників підприємств, установ та організацій області у лютому становила 7711 гривень.

Про це повідомляє ГУ статистики в області.

За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,7 раза.


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Теги: гроші, зарплата
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