Порошенко посмертно нагородив трьох Героїв з Волині





Про це йдеться в Указі Глави держави.



За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня Президент посмертно нагородив старшого солдата Андрія Єлістратова, сержанта Олега Пушкарука та молодшого сержанта Максима Пасичнюка.



Нагадаємо, боєць 14-ої ОМБР, лучанин Андрій Єлістратов загинув на Луганщині 8 серпня 2018 року.



Олег Пушкарук – головний сержант 9-ї роти 3-ї батальйонно-тактичної групи 14 ОМБр – загинув 9 травня 2018 року внаслідок обстрілу поблизу міста Золоте Попаснянського району на Луганщині. Боєць був родом з Нововолинська.



У листопаді того ж року від кулі снайпера у російсько-українській війні на Сході України загинув боєць 14-ї ОМБР, уродженець Локачинського району Максим Пасичнюк.



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