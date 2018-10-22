В Україні буде ще три хвилі похолодання: синоптик назвав дати
Сьогодні, 06:51
За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, після Великодня на українців очікує ще три хвилі похолодання – найхолодніше буде через дев’ять днів після свята.
Про це Леонід Горбань розповів виданню Народна правда.
“У перших числах травня очікується 19-21 градус тепла, але 2 травня є ймовірність дощу. Згідно з розрахунками, зниження температури після Великодня припадає на 9-й, 17-й і 33-й дні. За пізнього Великодня найхолоднішою хвилею є перша, тобто та, яка за півтора тижні. Виходить, що цього року вона припадає на 6 травня. Але надовго вона не затримається”, – прогнозує синоптик.
При цьому, після першої хвилі травневого похолодання, 6-7 травня знову прийде тепло.
“Температура відразу злетить до більш, ніж 20 градусів”, – порадував Леонід Горбань.
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Про це Леонід Горбань розповів виданню Народна правда.
“У перших числах травня очікується 19-21 градус тепла, але 2 травня є ймовірність дощу. Згідно з розрахунками, зниження температури після Великодня припадає на 9-й, 17-й і 33-й дні. За пізнього Великодня найхолоднішою хвилею є перша, тобто та, яка за півтора тижні. Виходить, що цього року вона припадає на 6 травня. Але надовго вона не затримається”, – прогнозує синоптик.
При цьому, після першої хвилі травневого похолодання, 6-7 травня знову прийде тепло.
“Температура відразу злетить до більш, ніж 20 градусів”, – порадував Леонід Горбань.
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