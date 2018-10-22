В Україні буде ще три хвилі похолодання: синоптик назвав дати





Про це Леонід Горбань розповів виданню



“У перших числах травня очікується 19-21 градус тепла, але 2 травня є ймовірність дощу. Згідно з розрахунками, зниження температури після Великодня припадає на 9-й, 17-й і 33-й дні. За пізнього Великодня найхолоднішою хвилею є перша, тобто та, яка за півтора тижні. Виходить, що цього року вона припадає на 6 травня. Але надовго вона не затримається”, – прогнозує синоптик.



При цьому, після першої хвилі травневого похолодання, 6-7 травня знову прийде тепло.



“Температура відразу злетить до більш, ніж 20 градусів”, – порадував Леонід Горбань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, після Великодня на українців очікує ще три хвилі похолодання – найхолодніше буде через дев’ять днів після свята.Про це Леонід Горбань розповів виданню Народна правда “У перших числах травня очікується 19-21 градус тепла, але 2 травня є ймовірність дощу. Згідно з розрахунками, зниження температури після Великодня припадає на 9-й, 17-й і 33-й дні. За пізнього Великодня найхолоднішою хвилею є перша, тобто та, яка за півтора тижні. Виходить, що цього року вона припадає на 6 травня. Але надовго вона не затримається”, – прогнозує синоптик.При цьому, після першої хвилі травневого похолодання, 6-7 травня знову прийде тепло.“Температура відразу злетить до більш, ніж 20 градусів”, – порадував Леонід Горбань.

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