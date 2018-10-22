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В Україні буде ще три хвилі похолодання: синоптик назвав дати

В Україні буде ще три хвилі похолодання: синоптик назвав дати
За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, після Великодня на українців очікує ще три хвилі похолодання – найхолодніше буде через дев’ять днів після свята.

Про це Леонід Горбань розповів виданню Народна правда.

“У перших числах травня очікується 19-21 градус тепла, але 2 травня є ймовірність дощу. Згідно з розрахунками, зниження температури після Великодня припадає на 9-й, 17-й і 33-й дні. За пізнього Великодня найхолоднішою хвилею є перша, тобто та, яка за півтора тижні. Виходить, що цього року вона припадає на 6 травня. Але надовго вона не затримається”, – прогнозує синоптик.

При цьому, після першої хвилі травневого похолодання, 6-7 травня знову прийде тепло.

“Температура відразу злетить до більш, ніж 20 градусів”, – порадував Леонід Горбань.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, похолодання, Леонід Горбань
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