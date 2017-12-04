У луцькому СІЗО вночі помер ув'язнений
Сьогодні, 12:57
У Луцькому слідчому ізоляторі у ніч на 7 травня помер ув'язнений.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердив головний спеціаліст у зв’язках із засобами масової інформації та громадськістю Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мирослав Демків.
Відомо, що у 02:45 7 травня надійшло повідомлення про те, що ув’язнений з камери №76 потребує допомоги. У камеру прибув черговий фельдшер. Утім, першочергові заходи результату не дали. На місце прибула «швидка», медики якої в 03:20 7 травня констатували смерть ув’язненого.
Померлий – чоловік 1975 року нароження, неодружений, раніше судимий. У СІЗО перебував з липня 2017 року. Відбував покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (йдеться про злочини, пов’язані з наркотиками).
Працівники СІЗО повідомили про інцидент повідомили в Луцький відділ поліції та прокуратуру. Наразі триває перевірка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердив головний спеціаліст у зв’язках із засобами масової інформації та громадськістю Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мирослав Демків.
Відомо, що у 02:45 7 травня надійшло повідомлення про те, що ув’язнений з камери №76 потребує допомоги. У камеру прибув черговий фельдшер. Утім, першочергові заходи результату не дали. На місце прибула «швидка», медики якої в 03:20 7 травня констатували смерть ув’язненого.
Померлий – чоловік 1975 року нароження, неодружений, раніше судимий. У СІЗО перебував з липня 2017 року. Відбував покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (йдеться про злочини, пов’язані з наркотиками).
Працівники СІЗО повідомили про інцидент повідомили в Луцький відділ поліції та прокуратуру. Наразі триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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