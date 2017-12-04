У луцькому СІЗО вночі помер ув'язнений

У Луцькому слідчому ізоляторі у ніч на 7 травня помер ув'язнений.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердив головний спеціаліст у зв’язках із засобами масової інформації та громадськістю Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиціїВідомо, що у 02:45 7 травня надійшло повідомлення про те, що ув’язнений з камери №76 потребує допомоги. У камеру прибув черговий фельдшер. Утім, першочергові заходи результату не дали. На місце прибула «швидка», медики якої в 03:20 7 травня констатували смерть ув’язненого.Померлий – чоловік 1975 року нароження, неодружений, раніше судимий. У СІЗО перебував з липня 2017 року. Відбував покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (йдеться про злочини, пов’язані з наркотиками).Працівники СІЗО повідомили про інцидент повідомили в Луцький відділ поліції та прокуратуру. Наразі триває перевірка.