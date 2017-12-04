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У луцькому СІЗО вночі помер ув'язнений

У луцькому СІЗО вночі помер ув'язнений
У Луцькому слідчому ізоляторі у ніч на 7 травня помер ув'язнений.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердив головний спеціаліст у зв’язках із засобами масової інформації та громадськістю Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мирослав Демків.

Відомо, що у 02:45 7 травня надійшло повідомлення про те, що ув’язнений з камери №76 потребує допомоги. У камеру прибув черговий фельдшер. Утім, першочергові заходи результату не дали. На місце прибула «швидка», медики якої в 03:20 7 травня констатували смерть ув’язненого.

Померлий – чоловік 1975 року нароження, неодружений, раніше судимий. У СІЗО перебував з липня 2017 року. Відбував покарання за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (йдеться про злочини, пов’язані з наркотиками).

Працівники СІЗО повідомили про інцидент повідомили в Луцький відділ поліції та прокуратуру. Наразі триває перевірка.

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Теги: СІЗО, Луцьк, смерть
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