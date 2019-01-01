Які імена в моді на Волині у 2019-му





Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.



Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, найпоширенішими іменами для хлопчиків є такі: Марк, Тимофій, Матвій, Денис, Артем, Давид, Андрій, Арсен, Олександр, Назар, Богдан, Максим, Ілля, Ярослав, Іван, Роман, Дмитро, Лука, Артем, Вадим.



Натомість дівчаток цьогоріч в області найчастіше називають так: Анна, Ангеліна, Злата, Емілія, Єва, Марія Софія, Марта, Маргарита, Анастасія, Мілана, Мирослава, Вікторія, Тетяна, Діана, Уляна, Соломія, Яна, Олександра, Єлизавета, Вероніка, Богдана.



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