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Які імена в моді на Волині у 2019-му

Які імена в моді на Волині у 2019-му
Назвали найпоширеніші у 2019 році імена для хлопчиків та дівчаток на Волині.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.

Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, найпоширенішими іменами для хлопчиків є такі: Марк, Тимофій, Матвій, Денис, Артем, Давид, Андрій, Арсен, Олександр, Назар, Богдан, Максим, Ілля, Ярослав, Іван, Роман, Дмитро, Лука, Артем, Вадим.

Натомість дівчаток цьогоріч в області найчастіше називають так: Анна, Ангеліна, Злата, Емілія, Єва, Марія Софія, Марта, Маргарита, Анастасія, Мілана, Мирослава, Вікторія, Тетяна, Діана, Уляна, Соломія, Яна, Олександра, Єлизавета, Вероніка, Богдана.

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Теги: імена, мода, Волинь, 2019
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