вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах

«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
У липні минулого року у Луцьку викрили та затримали на хабарі виконувача обов’язків начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції Руслана Макогончука. Чоловік, який мав би бути головним борцем з корупцією у лавах поліції області, попався на хабарі у 3 тисячі доларів за непритягнення до відповідальності працівника поліції.

Тоді Макогончука гучно затримували «на гарячому» на вулиці Львівській.

«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах


Утім, вже за декілька днів горе-поліцейський перебував вдома під домашнім арештом. Згодом з’ясували, що змові з ним був інший поліцейський управління внутрішньої безпеки поліції Волині – Олександр Шостак.

У поліції ж провели службове розслідування і звільнили колег, які вдалися до хабарництва.

Утім, Макогончук і Шостак звернулися до адміністративного суду, який своїм рішенням поновив їх на службі.

Щоправда, з Генпрокуратури до Луцького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт щодо обох поліцейських, й суддя Олеся Калькова розпочала розгляд кримінальної справи.

Відомо, що учора, 10 травня, у суді прийняли рішення про відсторонення від роботи Олександра Шостака на деякий час. Наступне судове засідання відбудеться вже 15 травня.

У Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції ж запевняють, що ці горе-поліцейські у жодному випадку не повинні працювати у структурі.

«Потрібно зараз, щоб суд розглянув цю справу і виніс справедливе рішення. Тому що працівник поліції, який був викритий у хабарництві, тим більше – працівник Департаменту внутрішньої безпеки, апріорі не може працювати, якщо він був викритий у вчиненні злочину», - прокоментувала ситуацію у коментарі Суспільному Волині речниця працівник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Олеся Орлова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Руслан Макогончук, Олександр Шостак, поліція, перевертні в погонах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Зачекайте шановні Українці. А де покарання за злочин . стаття і так дальше

Відповісти
Давайте вгадаю прызвище судді АРТИШ?
Відповісти
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
П’ять причин, чому треба дивитися «Протилежний Погляд LIVE»
Сьогодні, 14:26
«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
Сьогодні, 14:23
З 19 травня не курсуватиме потяг «Ковель-Москва»
Сьогодні, 14:15
Президент призначив стипендію студенту луцького вишу
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
Кримінальний Світязь: розповіли, як і де пильнуватимуть спокій курортників цього літа найбільше Кримінальний Світязь: розповіли, як і де пильнуватимуть спокій курортників цього літа найбільше
Сьогодні, 12:46
У Ковелі поліцейські викрили викрадача велосипедів У Ковелі поліцейські викрили викрадача велосипедів
Сьогодні, 12:19
У Києві BMW зіткнувся з автомобілем патрульних. ФОТО У Києві BMW зіткнувся з автомобілем патрульних. ФОТО
Сьогодні, 08:47
На Волині чоловік, який мав сидіти в тюрмі, був на волі через поліцейських На Волині чоловік, який мав сидіти в тюрмі, був на волі через поліцейських
10 травень, 16:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі
Сьогодні, 15:04
 0
На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
 0
П’ять причин, чому треба дивитися «Протилежний Погляд LIVE»
Сьогодні, 14:26
 0
«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах
Сьогодні, 14:23
 0
З 19 травня не курсуватиме потяг «Ковель-Москва»
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8