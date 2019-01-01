«Перевертні в погонах»: поліцейські, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку, поновилися на посадах

Руслана Макогончука. Чоловік, який мав би бути головним борцем з корупцією у лавах поліції області, попався на хабарі у 3 тисячі доларів за непритягнення до відповідальності працівника поліції.



Тоді Макогончука гучно затримували «на гарячому» на вулиці Львівській.







Утім, вже за декілька днів горе-поліцейський перебував вдома під домашнім арештом. Згодом з’ясували, що змові з ним був інший поліцейський управління внутрішньої безпеки поліції Волині – Олександр Шостак.



У поліції ж провели службове розслідування і звільнили колег, які вдалися до хабарництва.



Утім, Макогончук і Шостак звернулися до адміністративного суду, який своїм рішенням поновив їх на службі.



Щоправда, з Генпрокуратури до Луцького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт щодо обох поліцейських, й суддя Олеся Калькова розпочала розгляд кримінальної справи.



Відомо, що учора, 10 травня, у суді прийняли рішення про відсторонення від роботи Олександра Шостака на деякий час. Наступне судове засідання відбудеться вже 15 травня.



У Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції ж запевняють, що ці горе-поліцейські у жодному випадку не повинні працювати у структурі.



«Потрібно зараз, щоб суд розглянув цю справу і виніс справедливе рішення. Тому що працівник поліції, який був викритий у хабарництві, тим більше – працівник Департаменту внутрішньої безпеки, апріорі не може працювати, якщо він був викритий у вчиненні злочину», - прокоментувала ситуацію у коментарі Олеся Орлова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У липні минулого року у Луцьку викрили та затримали на хабарі виконувача обов’язків начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції. Чоловік, який мав би бути головним борцем з корупцією у лавах поліції області, попався на хабарі у 3 тисячі доларів за непритягнення до відповідальності працівника поліції.Тоді МакогончукаУтім, вже за декілька днів горе-поліцейський перебував вдома під домашнім арештом. Згодом з’ясували, що змові з ним був інший поліцейський управління внутрішньої безпеки поліції Волині –У поліції ж провели службове розслідування і звільнили колег, які вдалися до хабарництва.Утім, Макогончук і Шостак звернулися до адміністративного суду, який своїм рішенням поновив їх на службі.Щоправда, з Генпрокуратури до Луцького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт щодо обох поліцейських, й суддя Олеся Калькова розпочала розгляд кримінальної справи.Відомо, що учора, 10 травня, у суді прийняли рішення про відсторонення від роботи Олександра Шостака на деякий час. Наступне судове засідання відбудеться вже 15 травня.У Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції ж запевняють, що ці горе-поліцейські у жодному випадку не повинні працювати у структурі.«Потрібно зараз, щоб суд розглянув цю справу і виніс справедливе рішення. Тому що працівник поліції, який був викритий у хабарництві, тим більше – працівник Департаменту внутрішньої безпеки, апріорі не може працювати, якщо він був викритий у вчиненні злочину», - прокоментувала ситуацію у коментарі Суспільному Волині речниця працівник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції

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