У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що рух ніхто не регулює.



Коли відновлять роботу світлофорів – наразі невідомо.





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