вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО

У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі не працюють світлофори.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що рух ніхто не регулює.

Коли відновлять роботу світлофорів – наразі невідомо.

У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО
У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО
У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світлофор, Луцьк, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Бо сказала на сповіді, що дитину домагалися»: на Волині у бабусі-опікунки забрали онуку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:41
У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни
Сьогодні, 15:33
У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО
Сьогодні, 15:09
У Луцьку чорнобильцям заплатять по 500 гривень
Сьогодні, 15:02
У Луцьку відбувся фестиваль художньої творчості «Дивосвіт дитячих талантів»
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
01 жовтень, 2018, 14:44
У Луцьку поблизу музичної школи – небезпечна яма. ФОТО У Луцьку поблизу музичної школи – небезпечна яма. ФОТО
15 травень, 15:21
«Як я тепер маю доїхати на роботу?» – лучанка про скасування тролейбуса № 7 «Як я тепер маю доїхати на роботу?» – лучанка про скасування тролейбуса № 7
15 травень, 12:10
На Волині сім'я переселенців з вадами зору загрузла в «болоті» бюрократії. ВІДЕО На Волині сім'я переселенців з вадами зору загрузла в «болоті» бюрократії. ВІДЕО
25 лютий, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чоловік кидався під колеса автівок
Сьогодні, 16:07
 0
У Луцьку знову почала курсувати маршрутка №23
Сьогодні, 15:50
 0
«Бо сказала на сповіді, що дитину домагалися»: на Волині у бабусі-опікунки забрали онуку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:41
 0
У територіальній структурі УПЦ (МП) у Луцьку – зміни
Сьогодні, 15:33
 0
У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО
Сьогодні, 15:09
 0
Медіа
відео
1/8