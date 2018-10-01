У центрі Луцька перестали працювати світлофори. ФОТО
Сьогодні, 15:09
У Луцьку на проспекті Волі не працюють світлофори.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що рух ніхто не регулює.
Коли відновлять роботу світлофорів – наразі невідомо.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що рух ніхто не регулює.
Коли відновлять роботу світлофорів – наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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