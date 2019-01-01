У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
У луцькому Стиру тече червона вода.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міської ради Микола Дендіберін зауважив, що у Луцьку в Стиру час від часу тече червона вода. Особливо забарвлення відбувається у вечірні години. Тож він поцікавився, чи не скидають у річку відходи.
«Якщо побудують каналізаційну насосну станцію на дубнівському водозаборі, то цього не буде. Це окис заліза з водозабору», - пояснив директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк.
На встановлення ж самої станції потрібно відшукати 17 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міської ради Микола Дендіберін зауважив, що у Луцьку в Стиру час від часу тече червона вода. Особливо забарвлення відбувається у вечірні години. Тож він поцікавився, чи не скидають у річку відходи.
«Якщо побудують каналізаційну насосну станцію на дубнівському водозаборі, то цього не буде. Це окис заліза з водозабору», - пояснив директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк.
На встановлення ж самої станції потрібно відшукати 17 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На ставках у Луцьку хочуть облаштувати відпочинкову зону
Сьогодні, 11:10
У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*
Сьогодні, 11:07
У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Сьогодні, 10:55