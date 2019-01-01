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У Стиру в Луцьку – червона вода

У Стиру в Луцьку – червона вода
У луцькому Стиру тече червона вода.

Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат міської ради Микола Дендіберін зауважив, що у Луцьку в Стиру час від часу тече червона вода. Особливо забарвлення відбувається у вечірні години. Тож він поцікавився, чи не скидають у річку відходи.

«Якщо побудують каналізаційну насосну станцію на дубнівському водозаборі, то цього не буде. Це окис заліза з водозабору», - пояснив директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк.

На встановлення ж самої станції потрібно відшукати 17 мільйонів гривень.

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Теги: Стир, Луцьк, вода
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