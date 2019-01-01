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На Волині випав град розміром з вишню

На Волині випав град розміром з вишню
У Любомлі, поблизу міста та у селі Згорани Любомльського району випав великий град.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли місцеві мешканці.

Люди розповідають, що град випав розміром з вишню.

За попередньою інформацією, гроза була також у Світязі Шацького району.

Місцеві жителі діляться світлинами грози і граду у соцмережах.

Зокрема, допис на своїй сторінці щодо цього залишив Олег Арсенюк. За його словами, стихія застала зненацька близько 17:00 за 5 кілометрів від міста Любомль і тривала приблизно пів години.

"Була така гроза, що неможливо виїхати. Водії ховалися на заправках, бо град йшов розміром у 25 копійок", - зауважив він.



Град у Любомлі
Град у Любомлі
На Волині випав град розміром з вишню


Гроза у Згоранах
Гроза у Згоранах
На Волині випав град розміром з вишню


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Теги: град, гроза, Волинь, Любомль, Згорани
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