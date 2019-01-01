На Волині випав град розміром з вишню
Сьогодні, 17:41
У Любомлі, поблизу міста та у селі Згорани Любомльського району випав великий град.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли місцеві мешканці.
Люди розповідають, що град випав розміром з вишню.
За попередньою інформацією, гроза була також у Світязі Шацького району.
Місцеві жителі діляться світлинами грози і граду у соцмережах.
Зокрема, допис на своїй сторінці щодо цього залишив Олег Арсенюк. За його словами, стихія застала зненацька близько 17:00 за 5 кілометрів від міста Любомль і тривала приблизно пів години.
"Була така гроза, що неможливо виїхати. Водії ховалися на заправках, бо град йшов розміром у 25 копійок", - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли місцеві мешканці.
Люди розповідають, що град випав розміром з вишню.
За попередньою інформацією, гроза була також у Світязі Шацького району.
Місцеві жителі діляться світлинами грози і граду у соцмережах.
Зокрема, допис на своїй сторінці щодо цього залишив Олег Арсенюк. За його словами, стихія застала зненацька близько 17:00 за 5 кілометрів від міста Любомль і тривала приблизно пів години.
"Була така гроза, що неможливо виїхати. Водії ховалися на заправках, бо град йшов розміром у 25 копійок", - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Четверо чоловіків, які загинули у жахливій аварії в Польщі, – заробітчани з Рівненщини
Сьогодні, 17:56
На Волині випав град розміром з вишню
Сьогодні, 17:41
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
Сьогодні, 17:05