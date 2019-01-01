На Волині випав град розміром з вишню

Град у Любомлі

Гроза у Згоранах

У Любомлі, поблизу міста та у селі Згорани Любомльського району випав великий град.Про церозповіли місцеві мешканці.Люди розповідають, що град випав розміром з вишню.За попередньою інформацією, гроза була також у Світязі Шацького району.Місцеві жителі діляться світлинами грози і граду у соцмережах.Зокрема, допис на своїй сторінці щодо цього залишив. За його словами, стихія застала зненацька близько 17:00 за 5 кілометрів від міста Любомль і тривала приблизно пів години."Була така гроза, що неможливо виїхати. Водії ховалися на заправках, бо град йшов розміром у 25 копійок", - зауважив він.