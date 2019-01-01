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У Ковелі запрацювали тимчасові пункти вакцинації. ВІДЕО

У Ковелі запрацювали тимчасові пункти вакцинації. ВІДЕО
Аби зробити вакцинацію доступнішою, зняли застарілі обмеження щодо лікарів-ФОПів і кабінетів щеплень. Немає обмежень щодо площі приміщення, у якому можна робити щеплення. Запровадили тимчасові пункти вакцинації, де щеплення проводяться лише впродовж 24 годин.

Про це йдеться у сюжеті «UA:Волинь» - пише Район.Ковель.

За минулий рік в Ковельському районі зафіксували 618 випадків захворювання на кір. Серед них – 500 дітей. Для надійного захисту від кору як дітям, так і дорослим потрібно мати як мінімум 2 щеплення за життя.

«Відтепер доросла людина будь-якого віку може безкоштовно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи за направленням свого сімейного лікаря. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців. Нагадаю і про обов’язкову вакцинацію від дифтерії та правцю, які є не менш небезпечними захворюваннями. Дорослому населенню проводиться щеплення від дифтерії та правцю кожні 10 років. Дітям — згідно календаря щеплень», – каже лікарка-інфекціоніст Зоряна Кубах.

Віднедавна в Ковельському медоб’єднанні працюють тимчасові пункти вакцинації груп високого епідемічного ризику. Один із них розгорнули в Ковельському медколеджі.

«Перед проведенням щеплення ми проводимо огляд пацієнтів, щоб виявити у нього протипокази. Огляд включає: вимірювання температури тіла, артеріального тиску, огляд слизових оболонок, перевірка скарг пацієнта», – зазначає сімейна лікарка міської амбулаторії №1 Юлія Мокійчук.

МОЗ спільно із місцевими органами влади впроваджують і спеціальні заходи для подолання спалахів кору в Україні.

«З 1-го вересня 2019 року не щеплені діти не допускатимуться до навчальних закладів: дитсадків, шкіл та вишів. А працівники, які відмовилися від вакцинації, будуть відсторонені від виконання професійних обов’язків. Це, перш за все, працівники декретованих груп населення: медики, вчителі та вихователі дитсадків, працівники поліції та прикордонної служби», – розповідає лікарка-інфекціоністка Зоряна Кубах.

Лікувальні заклади Ковеля повністю забезпечені якісною комплексною вакциною проти кору, паротиту та краснухи, – запевняє медик.


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Теги: Ковель, щеплення, кір, вакцина, кабінет
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