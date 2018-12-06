На Волині зіткнулися вантажівка і «швидка»: четверо людей постраждали
Сьогодні, 14:25
На Волині зіткнулися вантажівка та карета швидкої допомоги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася 1 липня по обіді на перехресті поблизу поліцейського пункту біля селища Маневичі.
Внаслідок ДТП автомобіль швидкої допомоги перевернувся. Постраждали 4 осіб: водій "швидкої", а також пасажири транспортного засобу.
Попередньо відомо, що вантажівка рухалася в напрямку Ковеля, швидка допомога їхала з проблисковими маячками у напрямку Луцька, куди везла пацієнта.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася 1 липня по обіді на перехресті поблизу поліцейського пункту біля селища Маневичі.
Внаслідок ДТП автомобіль швидкої допомоги перевернувся. Постраждали 4 осіб: водій "швидкої", а також пасажири транспортного засобу.
Попередньо відомо, що вантажівка рухалася в напрямку Ковеля, швидка допомога їхала з проблисковими маячками у напрямку Луцька, куди везла пацієнта.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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