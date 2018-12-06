На Волині зіткнулися вантажівка і «швидка»: четверо людей постраждали





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Аварія трапилася 1 липня по обіді на перехресті поблизу поліцейського пункту біля селища Маневичі.



Внаслідок ДТП автомобіль швидкої допомоги перевернувся. Постраждали 4 осіб: водій "швидкої", а також пасажири транспортного засобу.



Попередньо відомо, що вантажівка рухалася в напрямку Ковеля, швидка допомога їхала з проблисковими маячками у напрямку Луцька, куди везла пацієнта.



Деталі - згодом.



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