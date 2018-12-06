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На Волині зіткнулися вантажівка і «швидка»: четверо людей постраждали

На Волині зіткнулися вантажівка і «швидка»: четверо людей постраждали
На Волині зіткнулися вантажівка та карета швидкої допомоги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Аварія трапилася 1 липня по обіді на перехресті поблизу поліцейського пункту біля селища Маневичі.

Внаслідок ДТП автомобіль швидкої допомоги перевернувся. Постраждали 4 осіб: водій "швидкої", а також пасажири транспортного засобу.

Попередньо відомо, що вантажівка рухалася в напрямку Ковеля, швидка допомога їхала з проблисковими маячками у напрямку Луцька, куди везла пацієнта.

Деталі - згодом.
На Волині зіткнулися вантажівка і «швидка»: четверо людей постраждали
На Волині зіткнулися вантажівка і «швидка»: четверо людей постраждали

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Теги: швидка допомога, аварія, Маневичі
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