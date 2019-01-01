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Біля Луцька хочуть відкрити ще одне шкідливе підприємство

Біля Луцька хочуть відкрити ще одне шкідливе підприємство
Поблизу мікрорайону Вересневе у Луцьку планують відкрити хімічне підприємство.

Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт відзначив, що ходять чутки про відкриття поблизу Луцька, на території Боратинської громади, ще одного сумнівного підприємства.

Начальник відділу екології Оксана Тарабанюк відзначила, що дійсно таку інформацію перевіряли. Поряд із мікрорайоном Вересневе планують відкрити завод із вироблення криогенних препаратів для охолодження продукції, виготовлення сухого льоду, тобто, хімічне підприємство.

«Хотілося, щоби дали оцінку компетентні органи! Скільки ще лучанам чекати сюрпризів? А потім кажуть, що це міська рада така погана, що не пускає дітей у міські садочки і таке інше», – обурився Пустовіт.

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Теги: Луцьк, підприємство, проблема
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