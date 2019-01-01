Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube

Аркадій Войтюк отримав нагороду від найпопулярнішого відеохостингу у світі.



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«Приїжджаєш додому, а тут БАЦ! Прийшла нагорода від YouTube за 100 000 підписників на каналі ВІА Кіп'ятка! Дякуємо усім, хто з нами! До речі, сьогодні в «Синьої смужки» капнуло 18 млн переглядів», – написав Аркадій.



Пісня «Синя смужка», яку презентували у 2018 році, за кілька днів стала найпопулярнішим відео в українському YouTube і саме завдяки цьому треку чимало людей дізналися про ВІА «Кіп’яток». У своїй пісні хлопці жартують з дівчат, у яких видно нижню білизну з-під одягу.



Довідково:



Кнопки YouTube — нагорода для найбільш популярних каналів YouTube. Срібна кнопка — видається каналам, кількість підписників яких досягла 100 000. Золота кнопка — видається каналам які досягли 1 000 000 підписників. Діамантова кнопка — видається каналам які досягли 10 мільйонів підписників. Рубінова кнопка — видається каналам, які досягли 50 мільйонів підписників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський співакотримав нагороду від найпопулярнішого відеохостингу у світі.Про це йдеться на сторінці волинянина у Facebook.«Приїжджаєш додому, а тут БАЦ! Прийшла нагорода від YouTube за 100 000 підписників на каналі ВІА Кіп'ятка! Дякуємо усім, хто з нами! До речі, сьогодні в «Синьої смужки» капнуло 18 млн переглядів», – написав Аркадій.Пісня «Синя смужка», яку презентували у 2018 році, за кілька днів стала найпопулярнішим відео в українському YouTube і саме завдяки цьому треку чимало людей дізналися про ВІА «Кіп’яток». У своїй пісні хлопці жартують з дівчат, у яких видно нижню білизну з-під одягу.

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