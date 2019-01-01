Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube
Сьогодні, 10:27
Ковельський співак Аркадій Войтюк отримав нагороду від найпопулярнішого відеохостингу у світі.
Про це йдеться на сторінці волинянина у Facebook.
«Приїжджаєш додому, а тут БАЦ! Прийшла нагорода від YouTube за 100 000 підписників на каналі ВІА Кіп'ятка! Дякуємо усім, хто з нами! До речі, сьогодні в «Синьої смужки» капнуло 18 млн переглядів», – написав Аркадій.
Пісня «Синя смужка», яку презентували у 2018 році, за кілька днів стала найпопулярнішим відео в українському YouTube і саме завдяки цьому треку чимало людей дізналися про ВІА «Кіп’яток». У своїй пісні хлопці жартують з дівчат, у яких видно нижню білизну з-під одягу.
Довідково:
Кнопки YouTube — нагорода для найбільш популярних каналів YouTube. Срібна кнопка — видається каналам, кількість підписників яких досягла 100 000. Золота кнопка — видається каналам які досягли 1 000 000 підписників. Діамантова кнопка — видається каналам які досягли 10 мільйонів підписників. Рубінова кнопка — видається каналам, які досягли 50 мільйонів підписників.
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Про це йдеться на сторінці волинянина у Facebook.
«Приїжджаєш додому, а тут БАЦ! Прийшла нагорода від YouTube за 100 000 підписників на каналі ВІА Кіп'ятка! Дякуємо усім, хто з нами! До речі, сьогодні в «Синьої смужки» капнуло 18 млн переглядів», – написав Аркадій.
Пісня «Синя смужка», яку презентували у 2018 році, за кілька днів стала найпопулярнішим відео в українському YouTube і саме завдяки цьому треку чимало людей дізналися про ВІА «Кіп’яток». У своїй пісні хлопці жартують з дівчат, у яких видно нижню білизну з-під одягу.
Довідково:
Кнопки YouTube — нагорода для найбільш популярних каналів YouTube. Срібна кнопка — видається каналам, кількість підписників яких досягла 100 000. Золота кнопка — видається каналам які досягли 1 000 000 підписників. Діамантова кнопка — видається каналам які досягли 10 мільйонів підписників. Рубінова кнопка — видається каналам, які досягли 50 мільйонів підписників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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