вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube

Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube
Ковельський співак Аркадій Войтюк отримав нагороду від найпопулярнішого відеохостингу у світі.

Про це йдеться на сторінці волинянина у Facebook.

«Приїжджаєш додому, а тут БАЦ! Прийшла нагорода від YouTube за 100 000 підписників на каналі ВІА Кіп'ятка! Дякуємо усім, хто з нами! До речі, сьогодні в «Синьої смужки» капнуло 18 млн переглядів», – написав Аркадій.

Пісня «Синя смужка», яку презентували у 2018 році, за кілька днів стала найпопулярнішим відео в українському YouTube і саме завдяки цьому треку чимало людей дізналися про ВІА «Кіп’яток». У своїй пісні хлопці жартують з дівчат, у яких видно нижню білизну з-під одягу.

Довідково:

Кнопки YouTube — нагорода для найбільш популярних каналів YouTube. Срібна кнопка — видається каналам, кількість підписників яких досягла 100 000. Золота кнопка — видається каналам які досягли 1 000 000 підписників. Діамантова кнопка — видається каналам які досягли 10 мільйонів підписників. Рубінова кнопка — видається каналам, які досягли 50 мільйонів підписників.

Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, Волинь, Аркадій Войтюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через повідомлення про замінування перевірили понад 60 об’єктів
Сьогодні, 10:28
Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube
Сьогодні, 10:27
У Нововолинську теж шукають причини смороду у місті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Які підприємства у Луцьку перевірили на «смердючки»
Сьогодні, 10:05
У багатоповерхівці на Волині – пожежа: з вогню винесли людину
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина На волинському пляжі «обчищали» людей: копи підозрюють лучанина
04 липень, 21:59
На Волині зняли новий випуск популярного реаліті-шоу. ВІДЕО На Волині зняли новий випуск популярного реаліті-шоу. ВІДЕО
03 липень, 11:18
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
30 червень, 17:53
Ковельським чиновникам підняли зарплату Ковельським чиновникам підняли зарплату
24 червень, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через повідомлення про замінування перевірили понад 60 об’єктів
Сьогодні, 10:28
 0
Відомий волинський співак отримав срібну кнопку YouTube
Сьогодні, 10:27
 0
У Нововолинську теж шукають причини смороду у місті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Які підприємства у Луцьку перевірили на «смердючки»
Сьогодні, 10:05
 0
У багатоповерхівці на Волині – пожежа: з вогню винесли людину
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿