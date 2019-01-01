У Луцьку повідомили про замінування «політеху» і багатоповерхівки. ОНОВЛЕНО. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



Відомо, що повідомлення про замінування надійшло вранці 10 липня.



Окрім, корпусу університету, що на вулиці Львівській, 75, повідомили і про вибухівку у житловому будинку на вулиці Бенделіані, 3.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку надійшло повідомлення про замінування головного корпусу Луцького національного технічного університету і житлового будинку.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Відомо, що повідомлення про замінування надійшло вранці 10 липня.Окрім, корпусу університету, що на вулиці Львівській, 75, повідомили і про вибухівку у житловому будинку на вулиці Бенделіані, 3.

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