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Жінку, що вбила пенсіонерку в Колках, взяли під варту: відомі нові подробиці трагедії

Жінку, що вбила пенсіонерку в Колках, взяли під варту: відомі нові подробиці трагедії
20 липня 52-річна мешканка села Старосілля до смерті побила палицею 67-річну волинянку. Наразі підозрюваній вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Про це відомо з ухвали Маневицького районного суду, винесеній днями.

Окрім того, у документі повідомили нові деталі моторошного інциденту.

Зокрема, відомо, що майже о 4 годині ранку жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках, де у неї виник конфлікт з ним та його знайомою, з якою той якраз спав на ліжку у спальні. Кривдниця шість разів вдарила жінку палицею і пішла з хати.

Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт
розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця. Потім колишня співмешканка чоловіка схопила його знайому за волосся і почала волочити її кімнатою.

Натомість чоловік, злякавшись, втік з подвір’я. А коли повернувся, то колишня співмешканка знову почала бити жінку палицею. Він знову втік. Згодом повернувся і побачив знайому, що вже лежала надворі на траві вся побита.

Невдовзі від отриманих травм жінка померла. Кривдниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Теги: смерть, побиття
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