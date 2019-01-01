Жінку, що вбила пенсіонерку в Колках, взяли під варту: відомі нові подробиці трагедії





Про це відомо з ухвали Маневицького районного суду, винесеній днями.



Окрім того, у документі повідомили нові деталі моторошного інциденту.



Зокрема, відомо, що майже о 4 годині ранку жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках, де у неї виник конфлікт з ним та його знайомою, з якою той якраз спав на ліжку у спальні. Кривдниця шість разів вдарила жінку палицею і пішла з хати.



Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт

розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця. Потім колишня співмешканка чоловіка схопила його знайому за волосся і почала волочити її кімнатою.



Натомість чоловік, злякавшись, втік з подвір’я. А коли повернувся, то колишня співмешканка знову почала бити жінку палицею. Він знову втік. Згодом повернувся і побачив знайому, що вже лежала надворі на траві вся побита.



Невдовзі від отриманих травм жінка померла. Кривдниці загрожує до 10 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 липня 52-річна мешканка села Старосілля до смерті побила палицею 67-річну волинянку . Наразі підозрюваній вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.Про це відомо з ухвали Маневицького районного суду, винесеній днями.Окрім того, у документі повідомили нові деталі моторошного інциденту.Зокрема, відомо, що майже о 4 годині ранку жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках, де у неї виник конфлікт з ним та його знайомою, з якою той якраз спав на ліжку у спальні. Кривдниця шість разів вдарила жінку палицею і пішла з хати.Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфліктрозгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця. Потім колишня співмешканка чоловіка схопила його знайому за волосся і почала волочити її кімнатою.Натомість чоловік, злякавшись, втік з подвір’я. А коли повернувся, то колишня співмешканка знову почала бити жінку палицею. Він знову втік. Згодом повернувся і побачив знайому, що вже лежала надворі на траві вся побита.Невдовзі від отриманих травм жінка померла. Кривдниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

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