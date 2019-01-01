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Небайдужі волиняни врятували двох хворих лелек

Небайдужі волиняни врятували двох хворих лелек
До Луцького зоопарку привезли двох хворих лелек, яких знайшли на дорозі небайдужі волиняни.

Про це написала користувачка Валентина Харковлюк‎ на сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у facebook.

"Хворіють лелеки. Стають дезадаптованими. Просять допомоги в людей. В двох лелечих гніздах над дорогою в селі Метельно захворіли лелеки. Дві лелечі родини виростили своїх пташенят: в одному гнізді четверо, а в другому троє малят стали дорослими, розпочали літати. Спочатку один лелека перестав літати і засумував...потім інший з іншого гнізда... Тепер чуйна жіночка годує рибкою вже двох хворих птахів?", - йдеться у дописі.

Втім у коментарях під дописом зазначають, що прихисток хворим птахам знайшли у Луцькому зоопарку. Коли лікар оглянув лелек, то виявилось, що у них хворі нирки.
Небайдужі волиняни врятували двох хворих лелек
Небайдужі волиняни врятували двох хворих лелек

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Теги: зоопарк, лелеки
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