Небайдужі волиняни врятували двох хворих лелек
Сьогодні, 09:57
До Луцького зоопарку привезли двох хворих лелек, яких знайшли на дорозі небайдужі волиняни.
Про це написала користувачка Валентина Харковлюк на сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у facebook.
"Хворіють лелеки. Стають дезадаптованими. Просять допомоги в людей. В двох лелечих гніздах над дорогою в селі Метельно захворіли лелеки. Дві лелечі родини виростили своїх пташенят: в одному гнізді четверо, а в другому троє малят стали дорослими, розпочали літати. Спочатку один лелека перестав літати і засумував...потім інший з іншого гнізда... Тепер чуйна жіночка годує рибкою вже двох хворих птахів?", - йдеться у дописі.
Втім у коментарях під дописом зазначають, що прихисток хворим птахам знайшли у Луцькому зоопарку. Коли лікар оглянув лелек, то виявилось, що у них хворі нирки.
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Про це написала користувачка Валентина Харковлюк на сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у facebook.
"Хворіють лелеки. Стають дезадаптованими. Просять допомоги в людей. В двох лелечих гніздах над дорогою в селі Метельно захворіли лелеки. Дві лелечі родини виростили своїх пташенят: в одному гнізді четверо, а в другому троє малят стали дорослими, розпочали літати. Спочатку один лелека перестав літати і засумував...потім інший з іншого гнізда... Тепер чуйна жіночка годує рибкою вже двох хворих птахів?", - йдеться у дописі.
Втім у коментарях під дописом зазначають, що прихисток хворим птахам знайшли у Луцькому зоопарку. Коли лікар оглянув лелек, то виявилось, що у них хворі нирки.
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