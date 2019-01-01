Небайдужі волиняни врятували двох хворих лелек

До Луцького зоопарку привезли двох хворих лелек, яких знайшли на дорозі небайдужі волиняни.Про це написала користувачкана сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у facebook."Хворіють лелеки. Стають дезадаптованими. Просять допомоги в людей. В двох лелечих гніздах над дорогою в селі Метельно захворіли лелеки. Дві лелечі родини виростили своїх пташенят: в одному гнізді четверо, а в другому троє малят стали дорослими, розпочали літати. Спочатку один лелека перестав літати і засумував...потім інший з іншого гнізда... Тепер чуйна жіночка годує рибкою вже двох хворих птахів?", - йдеться у дописі.Втім у коментарях під дописом зазначають, що прихисток хворим птахам знайшли у Луцькому зоопарку. Коли лікар оглянув лелек, то виявилось, що у них хворі нирки.