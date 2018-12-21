У центрі Луцька хочуть встановити надсучасний світловий фонтан замість бетонного «корита». ФОТО





Про це пише



Тендер на роботи можуть оголосити вже цього тижня, - розповів заступник директора міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.



Проект розробила архітектурна майстерня «Балан та Стельмащук» ще наприкінці 2017 року. Згідно з проектом, бетонну чашу потрібно демонтувати. Натомість облаштують так званий «сухий» фонтан, струмені води в якому б’ють буквально з-під землі. У вимкненому стані фонтан перетворюється просто на площу, якою можна ходити. Схожий облаштували кілька років тому на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал.



Попередньо площа фонтану буде 10×10 метрів. У нього повинна бути можливість зміни кольору води та висоти струменів. Максимальна висота струменів – 2.5 метри. Микола Осіюк каже, що також буде музичний супровід та 3D-шоу.



З його слів, глобально проект не змінюватимуть, бо він вже пройшов експертизу, однак можливі невеликі правки. Вони зокрема можуть стосуватись розміщення фонтану.



«Постараємось цього тижня оголосити тендер на будівництво. Якщо все буде добре, наприкінці серпня можна починати роботи», - сказав заступник директора департаменту ЖКГ.



Завершити будівництво можуть за два місяці.



Попередня вартість робіт – 13 мільйонів гривень.



Заступник міського голови Костянтин Петрочук також розповів, що в мерії створили робочу групу, яка напрацьовує концепцію реконструкції Театрального майдану загалом. Наразі свої пропозиції готують три архітектори.



«Поки ми формуємо технічне завдання, а в подальшому можемо оголосити відкритий конкурс», – сказав головний архітектор міста Веніамін Туз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку замість бетонної чаші можуть облаштувати сучасний світло-звуковий фонтан.Про це пише Перший Тендер на роботи можуть оголосити вже цього тижня, - розповів заступник директора міського департаменту житлово-комунального господарстваПроект розробила архітектурна майстерня «Балан та Стельмащук» ще наприкінці 2017 року. Згідно з проектом, бетонну чашу потрібно демонтувати. Натомість облаштують так званий «сухий» фонтан, струмені води в якому б’ють буквально з-під землі. У вимкненому стані фонтан перетворюється просто на площу, якою можна ходити. Схожий облаштували кілька років тому на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал.Попередньо площа фонтану буде 10×10 метрів. У нього повинна бути можливість зміни кольору води та висоти струменів. Максимальна висота струменів – 2.5 метри. Микола Осіюк каже, що також буде музичний супровід та 3D-шоу.З його слів, глобально проект не змінюватимуть, бо він вже пройшов експертизу, однак можливі невеликі правки. Вони зокрема можуть стосуватись розміщення фонтану.«Постараємось цього тижня оголосити тендер на будівництво. Якщо все буде добре, наприкінці серпня можна починати роботи», - сказав заступник директора департаменту ЖКГ.Завершити будівництво можуть за два місяці.Попередня вартість робіт – 13 мільйонів гривень.Заступник міського головитакож розповів, що в мерії створили робочу групу, яка напрацьовує концепцію реконструкції Театрального майдану загалом. Наразі свої пропозиції готують три архітектори.«Поки ми формуємо технічне завдання, а в подальшому можемо оголосити відкритий конкурс», – сказав головний архітектор міста

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