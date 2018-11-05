Українська автокефальна церква офіційно припинила існування

До Єдиного державного реєстру 29 липня внесли запис про припинення існування релігійної організації "Патріархія Української автокефальної православної церкви".Мовиться про реорганізацію, тобто приєднання до Київської митрополії Православної церкви України, - повідомляє 24 канал.Парламентська газета "Голос України" 14 серпня надрукувала повідомлення про припинення існування Української автокефальної православної церкви.Відтак, з цього дня можна вважати, що УАПЦ припинила існування.Нагадаємо, 30 червня митрополит Макарій говорив 24 каналу, що Юридично УПЦ Київського патріархату та УАПЦ досі існують. Зі слів владики,юридично УПЦ Київського патріархату та УАПЦ досі існують.Повноваження щодо управління справами юридичної особи вже передали ліквідаційній комісії. До 3 жовтня кредитори, якщо такі є, ще матимуть право вимагати виплати заборгованості офіційним листом на адресу юрособи у процесі ліквідації. Після цього юрособа УАПЦ зникне остаточно.