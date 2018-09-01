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Повідомили, коли у школах Луцька пролунає перший дзвоник

Повідомили, коли у школах Луцька пролунає перший дзвоник
Розповіли, коли у школах Луцька відбудеться свято першого дзвоника.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що цьогоріч 1 вересня припадає на неділю. Дату проведення свята першого дзвоника доручили узгодити на місцях.

«Ми вирішили провести перший дзвоник у понеділок 2-го вересня, щоби не було якихось проблем та не виникало незручностей», - повідомила посадовиця.

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Теги: перший дзвоник, Луцьк
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