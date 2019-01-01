вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО

У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській зіткнулись два автомобілі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зіткнулись Ford Escort та універсал невідомої марки.

Зазначили, що ДТП трапилась поблизу школи №2.

У водія одного з автомобілів розбита голова.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО
У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО
У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО
У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Прогноз погоди у Луцьку на вівторок, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
У Нововолинську відбулась битва діджеїв. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 19:08
Владика Михаїл освятив будівництво монастирського комплексу у селі під Луцьком
Сьогодні, 18:53
У Луцьку хочуть перевірити стану маршруток
Сьогодні, 18:19
Схожі новини
В автотрощі у Луцьку постраждав ще один пасажир маршрутки, – поліція В автотрощі у Луцьку постраждав ще один пасажир маршрутки, – поліція
23 серпень, 11:42
Жахлива автотроща у Луцьку: четверо пасажирів маршрутки – у лікарні. ВІДЕО Жахлива автотроща у Луцьку: четверо пасажирів маршрутки – у лікарні. ВІДЕО
22 серпень, 15:43
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
22 серпень, 13:58
У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
22 серпень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прогноз погоди у Луцьку на вівторок, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У Нововолинську відбулась битва діджеїв. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
 0
У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 19:08
 0
Владика Михаїл освятив будівництво монастирського комплексу у селі під Луцьком
Сьогодні, 18:53
 0
У Луцьку хочуть перевірити стану маршруток
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿