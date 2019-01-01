У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зіткнулись Ford Escort та універсал невідомої марки.



Зазначили, що ДТП трапилась поблизу школи №2.



У водія одного з автомобілів розбита голова.



На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській зіткнулись два автомобілі.Про цеповідомили очевидці події.Зіткнулись Ford Escort та універсал невідомої марки.Зазначили, що ДТП трапилась поблизу школи №2.У водія одного з автомобілів розбита голова.На місці працює патрульна поліція.

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