У Луцьку після удару легковик влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 19:08
У Луцьку на вулиці Львівській зіткнулись два автомобілі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зіткнулись Ford Escort та універсал невідомої марки.
Зазначили, що ДТП трапилась поблизу школи №2.
У водія одного з автомобілів розбита голова.
На місці працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зіткнулись Ford Escort та універсал невідомої марки.
Зазначили, що ДТП трапилась поблизу школи №2.
У водія одного з автомобілів розбита голова.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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