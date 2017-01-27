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На Волині відкрили алею Левка Лук'яненка

На Волині відкрили алею Левка Лук'яненка
В урочищі «Вовчак», що на межі Турійського та Володимир-Волинського районів, на День Незалежності України освятили алею і пам’ятний знак на честь Левка Лук’яненка, який помер 7 липня 2018 року.

Про це розповів товариш Левка Лук’яненка, волинський дисидент, фермер Дмитро Себій.

Дату для освячення пам'ятника та алеї обрали символічну - 24 серпня. Цього дня свій день народження відзначав Левко Лук’яненко, а Україна відзначає День Незалежності.

Дмитро Себій розповів, що Волинська духовна рада 12 серпня зробила тризну по Левку Лук’яненку і "відправила його душу на українське небо для підсилення української сили". Далі ж ініціатори освятили місце для пам’ятної алеї. Тут посадили дуби, липи, берези, і червону калину – символ України.

Натомість 24 серпня освятили пам’ятний знак Левку Лук’яненку: мальтійський хрест з червоного граніту як знак сонця, всередині – образ самого Лук’яненка, нижня частина – з чорного граніту. Разом усе це складає червоно-чорний прапор. На знаку є і слова Лук'яненка: «У 20 років дав я обітницю небу взяти прапор боротьби із рук вояків УПА і здобути Україні волю».

Автором ескізу є луцький скульптор Ірина Дацюк.

Значну суму для виготовлення та встановлення пам'ятника зібрали фермери. До них долучилась громада РУНВіри «Лад» з Луцька, а виготовили знак у селі Базальтове на Рівненщині.

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Теги: Вовчак, Дмитро Себій, Левко Лук'яненко, Волинь
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