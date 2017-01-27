На Волині відкрили алею Левка Лук'яненка

В урочищі «Вовчак», що на межі Турійського та Володимир-Волинського районів, на День Незалежності України освятили алею і пам’ятний знак на честь Левка Лук’яненка, який помер 7 липня 2018 року.Про це розповів товариш Левка Лук’яненка, волинський дисидент, фермерДату для освячення пам'ятника та алеї обрали символічну - 24 серпня. Цього дня свій день народження відзначав Левко Лук’яненко, а Україна відзначає День Незалежності.Дмитро Себій розповів, що Волинська духовна рада 12 серпня зробила тризну по Левку Лук’яненку і "відправила його душу на українське небо для підсилення української сили". Далі ж ініціатори освятили місце для пам’ятної алеї. Тут посадили дуби, липи, берези, і червону калину – символ України.Натомість 24 серпня освятили пам’ятний знак Левку Лук’яненку: мальтійський хрест з червоного граніту як знак сонця, всередині – образ самого Лук’яненка, нижня частина – з чорного граніту. Разом усе це складає червоно-чорний прапор. На знаку є і слова Лук'яненка: «У 20 років дав я обітницю небу взяти прапор боротьби із рук вояків УПА і здобути Україні волю».Автором ескізу є луцький скульпторЗначну суму для виготовлення та встановлення пам'ятника зібрали фермери. До них долучилась громада РУНВіри «Лад» з Луцька, а виготовили знак у селі Базальтове на Рівненщині.