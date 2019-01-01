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Погоня у Луцьку: наздоганяли чоловіка, який вкрав дитину. ФОТО

Погоня у Луцьку: наздоганяли чоловіка, який вкрав дитину. ФОТО
Луцькі правоохоронці наздоганяли чоловіка, який вкрав дитину та втікав на автомобілі.

Пригода сталася пізно увечері 29 серпня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За попередньою інформацією, декілька екіпажів правоохоронців затримали автомобіль Opel на іноземній реєстрації. Поліцейським довелося наздоганяти автівку, увімкнувши сирени. Як стало відомо, чоловік, який мав зовнішні ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, викрав у жінки власного сина.
Погоня у Луцьку: наздоганяли чоловіка, який вкрав дитину. ФОТО


Поліцейським вдалося зупинити втікача на Київському Майдані, навпроти приміщення Волинської обласної ради.

Наразі з ним працюють правоохоронці.
Погоня у Луцьку: наздоганяли чоловіка, який вкрав дитину. ФОТО
Погоня у Луцьку: наздоганяли чоловіка, який вкрав дитину. ФОТО

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Теги: Луцьк
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