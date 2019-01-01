Жителька Нідерландів розшукує родичів у Луцьку
Сьогодні, 13:57
Мешканка Нідерландів Астрід Ядвіга Берчук розшукує своїх сестер і братів, які раніше проживали у Луцьку.
Про це жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost, написавши на редакційну скриньку лист.
Іноземка зазначила, що розшукує Станіслава Берчука - 09.09.1937 року народження, Галину Берчук - 05.12.1939 р.н, Ядвігу-Ванду - 10.01.1941 р.н. Їхніми батьками були Володимир Берчук і Катерина Климчак, які були одружені 22.11.1936 р. у Луцьку.
"Мене звуть Астрід Ядвіга Берчук і мій тато Володимир Берчук. Я нардилася у Нідерландах і тому розшукую свої братів і сестер. Буду дуже вдячна знати, чи вони живі, чи одружені, чи мають дітей", - йдеться у повідомлені.
Посилання на сторінку facebook жінки: https://www.facebook.com/astrid.dependerbarczuk
Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних осіб, то звертайтесь особисто до жінки або пишіть редакції "ВолиньPost".
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Про це жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost, написавши на редакційну скриньку лист.
Іноземка зазначила, що розшукує Станіслава Берчука - 09.09.1937 року народження, Галину Берчук - 05.12.1939 р.н, Ядвігу-Ванду - 10.01.1941 р.н. Їхніми батьками були Володимир Берчук і Катерина Климчак, які були одружені 22.11.1936 р. у Луцьку.
"Мене звуть Астрід Ядвіга Берчук і мій тато Володимир Берчук. Я нардилася у Нідерландах і тому розшукую свої братів і сестер. Буду дуже вдячна знати, чи вони живі, чи одружені, чи мають дітей", - йдеться у повідомлені.
Посилання на сторінку facebook жінки: https://www.facebook.com/astrid.dependerbarczuk
Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних осіб, то звертайтесь особисто до жінки або пишіть редакції "ВолиньPost".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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