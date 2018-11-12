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У Луцьку на Соборності – прорив на теплотрасі. ВІДЕО

У Луцьку на Соборності – прорив на теплотрасі. ВІДЕО
Працівники ДКП "Луцьктепло" ліквідовують прорив на теплотрасі поблизу будинку по вулиці Соборності, 30-А.

Про це інформує Суспільне Волині.

"Сирість, вода, нечистоти плавали... Люди побудували підвали, але тримати тут неможливо нічого, бо завжди сморід. Люди живуть в жахливих умовах. Ми зверталися і в жек, і в міську раду..", - розповів мешканець багатоповерхівки Сергій Гунько.

Чоловік каже, що житлово-експлуатаційна контора не ліквідовує аварійну ситуацію у підвалі 4-го під’їзду.

Тиждень тому близько 21 години з підвалу піднялась вода до першого поверху. В усьому під'їзді стояла вода як у сауні. Нині роботи з ліквідації прориву на теплотрасі проводить ДКП "Луцьктепло".

Деталі – у відео:



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Теги: Луцьк, порив, теплотраса
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