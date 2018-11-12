У Луцьку на Соборності – прорив на теплотрасі. ВІДЕО





Про це інформує



"Сирість, вода, нечистоти плавали... Люди побудували підвали, але тримати тут неможливо нічого, бо завжди сморід. Люди живуть в жахливих умовах. Ми зверталися і в жек, і в міську раду..", - розповів мешканець багатоповерхівки Сергій Гунько.



Чоловік каже, що житлово-експлуатаційна контора не ліквідовує аварійну ситуацію у підвалі 4-го під’їзду.



Тиждень тому близько 21 години з підвалу піднялась вода до першого поверху. В усьому під'їзді стояла вода як у сауні. Нині роботи з ліквідації прориву на теплотрасі проводить ДКП "Луцьктепло".



Деталі – у відео:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники ДКП "Луцьктепло" ліквідовують прорив на теплотрасі поблизу будинку по вулиці Соборності, 30-А.Про це інформує Суспільне Волині "Сирість, вода, нечистоти плавали... Люди побудували підвали, але тримати тут неможливо нічого, бо завжди сморід. Люди живуть в жахливих умовах. Ми зверталися і в жек, і в міську раду..", - розповів мешканець багатоповерхівкиЧоловік каже, що житлово-експлуатаційна контора не ліквідовує аварійну ситуацію у підвалі 4-го під’їзду.Тиждень тому близько 21 години з підвалу піднялась вода до першого поверху. В усьому під'їзді стояла вода як у сауні. Нині роботи з ліквідації прориву на теплотрасі проводить ДКП "Луцьктепло".Деталі – у відео:

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