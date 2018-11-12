У Луцьку на Соборності – прорив на теплотрасі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:39
Працівники ДКП "Луцьктепло" ліквідовують прорив на теплотрасі поблизу будинку по вулиці Соборності, 30-А.
Про це інформує Суспільне Волині.
"Сирість, вода, нечистоти плавали... Люди побудували підвали, але тримати тут неможливо нічого, бо завжди сморід. Люди живуть в жахливих умовах. Ми зверталися і в жек, і в міську раду..", - розповів мешканець багатоповерхівки Сергій Гунько.
Чоловік каже, що житлово-експлуатаційна контора не ліквідовує аварійну ситуацію у підвалі 4-го під’їзду.
Тиждень тому близько 21 години з підвалу піднялась вода до першого поверху. В усьому під'їзді стояла вода як у сауні. Нині роботи з ліквідації прориву на теплотрасі проводить ДКП "Луцьктепло".
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Суспільне Волині.
"Сирість, вода, нечистоти плавали... Люди побудували підвали, але тримати тут неможливо нічого, бо завжди сморід. Люди живуть в жахливих умовах. Ми зверталися і в жек, і в міську раду..", - розповів мешканець багатоповерхівки Сергій Гунько.
Чоловік каже, що житлово-експлуатаційна контора не ліквідовує аварійну ситуацію у підвалі 4-го під’їзду.
Тиждень тому близько 21 години з підвалу піднялась вода до першого поверху. В усьому під'їзді стояла вода як у сауні. Нині роботи з ліквідації прориву на теплотрасі проводить ДКП "Луцьктепло".
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Шацьку біля озера з'явилося дитяче містечко розваг. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У Луцьку на Соборності – прорив на теплотрасі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:39
У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, – ЗМІ
Сьогодні, 17:16
У Володимирі-Волинському ВАЗ протаранив мінівен
Сьогодні, 17:15
Медіа