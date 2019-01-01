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Арештували неповнолітнього, якого підозрюють у нападі на сім`ю та вбивстві жінки в Ковелі

Арештували неповнолітнього, якого підозрюють у нападі на сім`ю та вбивстві жінки в Ковелі
Ковельський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для неповнолітнього ковельчанина, якого звинувачують у нападі на сусідів та вбивстві жінки.

Про це ІА ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Так, суддя Ковельського міськрайонного суду обрав для 14-річного хлопця запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, ввечері 3 жовтня 14-річний житель Ковеля за місцем проживання 41-річної місцевої жительки наніс їй смертельне ножове поранення. Жінка померла на місці. Також хлопець поранив ще 2 людей.

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Теги: Квоель, кримінал, різанина, трагедія, смерть
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