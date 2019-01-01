На одній з вулиць Луцька просять встановити лежачий поліцейський





Відповідне звернення зареєстрували на платформі



Як пише заявниця Олена Варинюк, на цій ділянці дороги водії часто порушують правила дорожнього руху, а діти бояться переходити дорогу.



"Прошу розглянути питання по встановленню "лежачого поліцейського" перед пішохідним переходом на вулиці Домни Гордіюк, біля ЖК «Карамель» (перед кільцем) або ж встановлення світлофора на даній дорозі для безпеки наших дітей (діти даного мікрорайону навчаються в школі №11, школі №25 та гімназії №21), які б не боялися переходити дорогу, та безпечне пересування наших громадян.



Дана дорога є в жахливому стані і дуже часто водії порушують правила і не пропускають на пішоходах", - йдеться у зверненні.



Наразі про проблему сповістили усі відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять встановити світлофор або лежачий поліцейський перед кільцем на вулиці Гордіюк.Відповідне звернення зареєстрували на платформі "Відкрите місто" Як пише заявниця, на цій ділянці дороги водії часто порушують правила дорожнього руху, а діти бояться переходити дорогу."Прошу розглянути питання по встановленню "лежачого поліцейського" перед пішохідним переходом на вулиці Домни Гордіюк, біля ЖК «Карамель» (перед кільцем) або ж встановлення світлофора на даній дорозі для безпеки наших дітей (діти даного мікрорайону навчаються в школі №11, школі №25 та гімназії №21), які б не боялися переходити дорогу, та безпечне пересування наших громадян.Дана дорога є в жахливому стані і дуже часто водії порушують правила і не пропускають на пішоходах", - йдеться у зверненні.Наразі про проблему сповістили усі відповідні служби.

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