На одній з вулиць Луцька просять встановити лежачий поліцейський
Сьогодні, 08:20
Лучани просять встановити світлофор або лежачий поліцейський перед кільцем на вулиці Гордіюк.
Відповідне звернення зареєстрували на платформі "Відкрите місто".
Як пише заявниця Олена Варинюк, на цій ділянці дороги водії часто порушують правила дорожнього руху, а діти бояться переходити дорогу.
"Прошу розглянути питання по встановленню "лежачого поліцейського" перед пішохідним переходом на вулиці Домни Гордіюк, біля ЖК «Карамель» (перед кільцем) або ж встановлення світлофора на даній дорозі для безпеки наших дітей (діти даного мікрорайону навчаються в школі №11, школі №25 та гімназії №21), які б не боялися переходити дорогу, та безпечне пересування наших громадян.
Дана дорога є в жахливому стані і дуже часто водії порушують правила і не пропускають на пішоходах", - йдеться у зверненні.
Наразі про проблему сповістили усі відповідні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне звернення зареєстрували на платформі "Відкрите місто".
Як пише заявниця Олена Варинюк, на цій ділянці дороги водії часто порушують правила дорожнього руху, а діти бояться переходити дорогу.
"Прошу розглянути питання по встановленню "лежачого поліцейського" перед пішохідним переходом на вулиці Домни Гордіюк, біля ЖК «Карамель» (перед кільцем) або ж встановлення світлофора на даній дорозі для безпеки наших дітей (діти даного мікрорайону навчаються в школі №11, школі №25 та гімназії №21), які б не боялися переходити дорогу, та безпечне пересування наших громадян.
Дана дорога є в жахливому стані і дуже часто водії порушують правила і не пропускають на пішоходах", - йдеться у зверненні.
Наразі про проблему сповістили усі відповідні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через пошукові роботи безвісти зниклого Олексія Веремійчика у Луцьку скасували захід
Сьогодні, 09:00
На одній з вулиць Луцька просять встановити лежачий поліцейський
Сьогодні, 08:20
Покрова Пресвятої Богородиці: історія, традиції, обряди
Сьогодні, 06:24