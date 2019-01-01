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На одній з вулиць Луцька просять встановити лежачий поліцейський

На одній з вулиць Луцька просять встановити лежачий поліцейський
Лучани просять встановити світлофор або лежачий поліцейський перед кільцем на вулиці Гордіюк.

Відповідне звернення зареєстрували на платформі "Відкрите місто".

Як пише заявниця Олена Варинюк, на цій ділянці дороги водії часто порушують правила дорожнього руху, а діти бояться переходити дорогу.

"Прошу розглянути питання по встановленню "лежачого поліцейського" перед пішохідним переходом на вулиці Домни Гордіюк, біля ЖК «Карамель» (перед кільцем) або ж встановлення світлофора на даній дорозі для безпеки наших дітей (діти даного мікрорайону навчаються в школі №11, школі №25 та гімназії №21), які б не боялися переходити дорогу, та безпечне пересування наших громадян.

Дана дорога є в жахливому стані і дуже часто водії порушують правила і не пропускають на пішоходах", - йдеться у зверненні.

Наразі про проблему сповістили усі відповідні служби.

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Теги: Горідюк, кільце, світлофор, лежачий поліцейський, Відкрите місто, звернення, пішохідний перехід
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