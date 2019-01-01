«Змонтували так, як вигідно, аби принизити»: сестра волинянина-учасника «Х-Фактора» вимагає вибачень від телеканалу

Волинянинвзяв участь у відомому українському шоу талантів «Х-фактор». Утім, незважаючи на те, що увесь зал встав після виконання ним пісні, журі не дали йому шансу на продовження участі у проекті.Сестра Ярославарозповіла, що вона була разом з братом того дня, коли відбувався виступ і була вражена тим, що у результаті запису побачила по телевізору. Сестра співака переконує – відео змонтували так, як вигадно для телеканалу, аби принизити виконавця.«Я переглянула шоу Ікс-Фактор (The X Factor Ukraine) і була здивована в якому світлі організатори та жюрі Х-Фактор виставили Ярослава Смаля. При тому, зовсім не важливо, що він пройшов чи не пройшов. Важливо і обурливо те, якими епітетами і порівняннями ви його нагороджували під час виступу на сцені. Чому телеканал СТБ в титрах написано: «Невдалий месник»??Це СТБ ви так визначили місце роботи Ярослава?Анкету на предкастингу заповнювала я, тому прекрасно пам’ятаю, що там було написано. Ви змонтували шоу як вам було вигідно, але принижувати гідність людини вам ніхто не давав право. Я вимагаю публічного вибачення!!Ви не узгоджували з нами всі ті варіації, які ви зробили у виступі Ярослава Смаля та вислови журі, які ви також змонтували не в оригіналі, а таким чином, щоб виставити учасника в найневигіднішому світлі», – висловилася Людмила Смаль.Вона додала, що для якіснішого шоу її брата змусили грати в гру «пошук Кондратюка»: мовляв, вже 11 років її брат чекає інформації від продюсера Ігоря Кондратюка, адже колись став переможцем «Караоке на Майдані» і йому пообіцяли сконтактувати з ним. Тож нібито увесь цей час її брат тримає в собі образу на Кондратюка.«На жаль, ми погодились підіграти, але робити з цього «мету приходу» на Х- Фактор вкрай непорядно з вашого боку. Особисто в мене склалось враження, що ваше шоу має формат не дати надію, а й відібрати віру в себе», - запевняє Людмила Смаль.Сестра учасника популярного шоу додає, що у групі підтримки Ярослава того дня було 5 людей і усі вони шоковані змонтованим випуском шоу.Зауважимо, що під поширеннями відео у ютубі та соцмережах люди схвально відгукуються про виступ волинянина Ярослава Смаля.