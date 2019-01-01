У Луцьку майже у 9 разів зросла захворюваність на кір

У 2019 році у Луцьку суттєво зросла кількість випадків захворюваності на кір.Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської радирозповів, що за 9 місяців 2019 року у місті відбулося зростання показника загальної інфекційної захворюваності на 8,9% у порівняні з таким же періодом 2018 року – 45 674 випадки проти 41 941 випадків.Зростання відбулося за рахунок значного збільшення кількості випадків кору у місті. Зокрема у 8,7 разів. Так, у 2019 році вже зафіксували 457 випадків кору, а у 2018 році було лише 52.Окрім того, загальний показник зріс через збільшення захворюваності на вірусні гепатити: 93 випадки цьогоріч проти 72 випадків минулого року.