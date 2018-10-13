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У Луцьку батьки продовжують «бойкотувати» щеплення дітей

У Луцьку батьки продовжують «бойкотувати» щеплення дітей
У Луцьку за результатами 9 місяців покращилися показники охоплення профілактичними щепленнями різних вікових груп. Утім, доволі проблемним питанням залишається робота з батьками, які відмовляються від проведення щеплень їхнім дітям.

Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Віктор Глухманюк розповів, що про стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію можна говорити лише тоді, коли відсоток щеплених дітей становить не менше 95.

«У Луцьку – напружена ситуація із кором, тож профілактичні щеплення – потрібні», – Глухманюк зауважив, що хороший результат дало відсторонення від навчання нещеплених дітей.

Але робота з «відмовниками» залишається нелегкою. За інформацією управління охорон здоров’я, є батьки, які безпричинно і категорично відмовляються від проведення будь-яких профщеплень, а без підписаної згоди батьків це зробити неможливо. Останнім часом з’явилася ще і когорта батьків, які не реагують на запрошення медичних працівників прийти у поліклініку і зробити щеплення. Інколи кількість таких запрошень сягає семи. Таких випадків у місті – тисячі.

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Теги: Луцьк, щеплення, вакцина, відмова, міськрада, навчання, діти, здоров'я
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Коментарі 2
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Батьків штрафувати.
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Якби лікарі брали на себе 100% відповідальнісь і писали розписки батькам що якщо дитина постраждає від щеплення то вони звільняться з роботи і відшкодують лікування то і я б свою дитину віддав на щеплення
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