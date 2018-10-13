У Луцьку батьки продовжують «бойкотувати» щеплення дітей

У Луцьку за результатами 9 місяців покращилися показники охоплення профілактичними щепленнями різних вікових груп. Утім, доволі проблемним питанням залишається робота з батьками, які відмовляються від проведення щеплень їхнім дітям.Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської радирозповів, що про стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію можна говорити лише тоді, коли відсоток щеплених дітей становить не менше 95.«У Луцьку – напружена ситуація із кором, тож профілактичні щеплення – потрібні», – Глухманюк зауважив, що хороший результат дало відсторонення від навчання нещеплених дітей.Але робота з «відмовниками» залишається нелегкою. За інформацією управління охорон здоров’я, є батьки, які безпричинно і категорично відмовляються від проведення будь-яких профщеплень, а без підписаної згоди батьків це зробити неможливо. Останнім часом з’явилася ще і когорта батьків, які не реагують на запрошення медичних працівників прийти у поліклініку і зробити щеплення. Інколи кількість таких запрошень сягає семи. Таких випадків у місті – тисячі.