У Луцьку батьки продовжують «бойкотувати» щеплення дітей
Сьогодні, 10:45
У Луцьку за результатами 9 місяців покращилися показники охоплення профілактичними щепленнями різних вікових груп. Утім, доволі проблемним питанням залишається робота з батьками, які відмовляються від проведення щеплень їхнім дітям.
Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Віктор Глухманюк розповів, що про стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію можна говорити лише тоді, коли відсоток щеплених дітей становить не менше 95.
«У Луцьку – напружена ситуація із кором, тож профілактичні щеплення – потрібні», – Глухманюк зауважив, що хороший результат дало відсторонення від навчання нещеплених дітей.
Але робота з «відмовниками» залишається нелегкою. За інформацією управління охорон здоров’я, є батьки, які безпричинно і категорично відмовляються від проведення будь-яких профщеплень, а без підписаної згоди батьків це зробити неможливо. Останнім часом з’явилася ще і когорта батьків, які не реагують на запрошення медичних працівників прийти у поліклініку і зробити щеплення. Інколи кількість таких запрошень сягає семи. Таких випадків у місті – тисячі.
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Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Віктор Глухманюк розповів, що про стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію можна говорити лише тоді, коли відсоток щеплених дітей становить не менше 95.
«У Луцьку – напружена ситуація із кором, тож профілактичні щеплення – потрібні», – Глухманюк зауважив, що хороший результат дало відсторонення від навчання нещеплених дітей.
Але робота з «відмовниками» залишається нелегкою. За інформацією управління охорон здоров’я, є батьки, які безпричинно і категорично відмовляються від проведення будь-яких профщеплень, а без підписаної згоди батьків це зробити неможливо. Останнім часом з’явилася ще і когорта батьків, які не реагують на запрошення медичних працівників прийти у поліклініку і зробити щеплення. Інколи кількість таких запрошень сягає семи. Таких випадків у місті – тисячі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку майже у 9 разів зросла захворюваність на кір.
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Коментарі 2
Батьків штрафувати.
Якби лікарі брали на себе 100% відповідальнісь і писали розписки батькам що якщо дитина постраждає від щеплення то вони звільняться з роботи і відшкодують лікування то і я б свою дитину віддав на щеплення
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