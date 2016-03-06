Шукають компромісне рішення: у Луцьку думають над долею книгарні «Освіта»

У Луцьку директорка "Освіти" просить вирішити долю книгарні.Про це йшлося на засіданні постійної комісії Волинської обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.Директор книжкового магазину Оксана Грінченко пояснила, що сьогодні підприємству важко через високі комунальні тарифи та не просте конкуретне середовище. Але, з її слів, основна проблема - приміщення. Нагадаємо, "Освіта" - підприємство обласної комунальної власності, однак, будівля, в якій наразі розміщений магазин, належить до комунальної власності міста Луцька. Муніципальна влада декларує наміри про продаж цього приміщення, втім на ці дії є заборона Господарського суду.Між тим, зі слів Оксани Грінченко міська рада не бажає укладати з книгарнею договору оренди на пільгових умовах, а комерційний тариф магазину сплачувати не під силу. Керівництву магазину пропонувалося змінити локацію та переселити книгарню в інше приміщення, яке належить до обласної комунальної власності, але, зі слів, Оксани Грінченко прийнятного варіанту допоки немає. Вона пропонує депутатам остаточно визначитися з долею підприємства.Майнова комісія вкотре пропонує керівництву обласної ради провести перемовини з Луцької міськрадою та знайти компромісне рішення вирішення проблеми.