Волинь – проти «формули Штайнмаєра»: Зеленському надішлють конкретні вимоги

«формули Штайнмаєра» та висунула конкретні вимоги, аби не допустити капітуляцію.



Рішення звернутися до верхівки держави прийняли сьогодні, 24 жовтня, під час сесії обласної ради.



Автор звернення – депутат обласної ради, свободівець Олександр Пирожик – зауважив, що погоджена владою «формула Штанмайєера» – імовірний пролог цілковитої української капітуляції. Далі, на його переконання, буде зустріч у так званому «Нормандському форматі».



«Вона має всі шанси стати аналогом Мюнхенської змови ХХІ століття. Після цього Україну чекає повернення в орбіту «руского міра» та поступовий демонтаж Української державності, а Російську Федерацію – скасування санкцій», – виступив Пирожик.



За його словами, обласні ради усіх загальноукраїнських регіонів вже висловилися з приводу цього питання та



«Я вважаю,що ми маємо продемонструвати ту позицію, після якої нам не буде соромно перед майбутніми поколіннями. А рано чи пізно нас запитають, якої позиції ми були ,коли існували реальні загрози державності України», – сказав Пирожик.



Тож волинські депутати вимагають від президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України:



1. Розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з Російською Федерацією та не відновлювати їх до повної деокупації Московією всіх українських територій.



2. Добиватися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї. Укласти двосторонні угоди зі США і Великою Британією про повномасштабну військову допомогу Україні, надання летального озброєння та довгострокової військово-технічної допомоги.



3. Запровадити реальний воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.



4. Не допустити надання «особливого статусу» для окупованих територій та скасувати чинний Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини.



5. Проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним московським режимом, лояльність до України та відповідність статусу громадянина України.



Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі погодили і підписали так звану «формулу Штанмайєера».



Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.

Акції протесту того ж дня та наступного відбувалися у різних містах України, масштабні мітинги відбулися у Києві.



Пізніше у Луцьку ж вирішили найперше створити зібрати мітинг під ОДА, який відбувся 3 жовтня.



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