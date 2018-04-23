Луцький спортсмен виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. ФОТО

Михайло Савчук захищав честь України на «EUROPE NO GI 2019 та ROME OPEN 2019 GI», які організовувала Всесвітня федерація бразильського джиу-джитсу (IBJJF).



Спортсмен провів п’ять сутичок у Gi та no GI (в кімоно та без). У результаті тренеру клубу вдалося вибороти два срібла у своїй ваговій категорії, – інформують в клубі. Про це пише



«Попри отриману травму під час підготовки до Чемпіонатів, я вважаю, що боровся достойно. Одна моя рука працювала на 20% і дуже боліла. Через це мені не вдалося, наприклад, завершити два поєдинки достроково, а також надійно захищатися і чинити контратаки. Втім, із такими обставинами, я вважаю, що результати Чемпіонатів хороші. Наступного разу сподіваюся на золото», – ділиться враженнями луцький спортсмен.





Подія зібрала у столиці Італії кілька тисяч спортсменів не тільки з Європи, а й зі всього світу. Завдяки цьому Михайлу вдалося отримати ефективний борцівський досвід, побачити і поспілкуватися із зірками бразильського джиу-джитсу та налагодити контакти та співпрацю.





Це вже другий Чемпіонат Європи та 6-і міжнародні змагання у кар’єрі спортсмена. Він рішуче налаштований в подальшому вибороти золоту нагороду і ще ретельніше готуватиметься до чемпіонатів Європи в 2020 році. А поки попереду процес реабілітації та відновлення. Додамо, що в квітні 2019 року Михайло здобув срібло, виборовши друге місце на Чемпіонаті Європи, який відбувався у Барселоні, Іспанія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У минулий жовтневий вікенд, поки дитяча збірна виборювала призові місця на чемпіонаті в Києві, ще три учасники клубу «GARDA» бігали лісами Волині, у Римі головний тренер клубузахищав честь України на «EUROPE NO GI 2019 та ROME OPEN 2019 GI», які організовувала Всесвітня федерація бразильського джиу-джитсу (IBJJF).Спортсмен провів п’ять сутичок у Gi та no GI (в кімоно та без). У результаті тренеру клубу вдалося вибороти два срібла у своїй ваговій категорії, – інформують в клубі. Про це пише Район.Луцьк «Попри отриману травму під час підготовки до Чемпіонатів, я вважаю, що боровся достойно. Одна моя рука працювала на 20% і дуже боліла. Через це мені не вдалося, наприклад, завершити два поєдинки достроково, а також надійно захищатися і чинити контратаки. Втім, із такими обставинами, я вважаю, що результати Чемпіонатів хороші. Наступного разу сподіваюся на золото», – ділиться враженнями луцький спортсмен.Подія зібрала у столиці Італії кілька тисяч спортсменів не тільки з Європи, а й зі всього світу. Завдяки цьому Михайлу вдалося отримати ефективний борцівський досвід, побачити і поспілкуватися із зірками бразильського джиу-джитсу та налагодити контакти та співпрацю.Це вже другий Чемпіонат Європи та 6-і міжнародні змагання у кар’єрі спортсмена. Він рішуче налаштований в подальшому вибороти золоту нагороду і ще ретельніше готуватиметься до чемпіонатів Європи в 2020 році. А поки попереду процес реабілітації та відновлення. Додамо, що в квітні 2019 року Михайло здобув срібло, виборовши друге місце на Чемпіонаті Європи, який відбувався у Барселоні, Іспанія.

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