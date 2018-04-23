вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький спортсмен виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. ФОТО

Луцький спортсмен виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. ФОТО
У минулий жовтневий вікенд, поки дитяча збірна виборювала призові місця на чемпіонаті в Києві, ще три учасники клубу «GARDA» бігали лісами Волині, у Римі головний тренер клубу Михайло Савчук захищав честь України на «EUROPE NO GI 2019 та ROME OPEN 2019 GI», які організовувала Всесвітня федерація бразильського джиу-джитсу (IBJJF).

Спортсмен провів п’ять сутичок у Gi та no GI (в кімоно та без). У результаті тренеру клубу вдалося вибороти два срібла у своїй ваговій категорії, – інформують в клубі. Про це пише Район.Луцьк.

«Попри отриману травму під час підготовки до Чемпіонатів, я вважаю, що боровся достойно. Одна моя рука працювала на 20% і дуже боліла. Через це мені не вдалося, наприклад, завершити два поєдинки достроково, а також надійно захищатися і чинити контратаки. Втім, із такими обставинами, я вважаю, що результати Чемпіонатів хороші. Наступного разу сподіваюся на золото», – ділиться враженнями луцький спортсмен.

Луцький спортсмен виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. ФОТО

Подія зібрала у столиці Італії кілька тисяч спортсменів не тільки з Європи, а й зі всього світу. Завдяки цьому Михайлу вдалося отримати ефективний борцівський досвід, побачити і поспілкуватися із зірками бразильського джиу-джитсу та налагодити контакти та співпрацю.

Луцький спортсмен виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. ФОТО

Це вже другий Чемпіонат Європи та 6-і міжнародні змагання у кар’єрі спортсмена. Він рішуче налаштований в подальшому вибороти золоту нагороду і ще ретельніше готуватиметься до чемпіонатів Європи в 2020 році. А поки попереду процес реабілітації та відновлення. Додамо, що в квітні 2019 року Михайло здобув срібло, виборовши друге місце на Чемпіонаті Європи, який відбувався у Барселоні, Іспанія.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: джиу-джитсу, чемпіонат, спорт, змагання, Михайло Савчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький спортсмен виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Депутати ще однієї райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»
Сьогодні, 21:19
Призер Венеціанського кінофестивалю: пенсіонерів Луцька запрошують на перегляд рейтингового фільму. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
В українських університетах скоротили державні місця
Сьогодні, 20:52
На Хмельниччині чоловік застрелив тещу, тестя і поранив 8-річну доньку
Сьогодні, 20:29
Схожі новини
«Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку «Організація змагань вражає», – учасники чемпіонату з джиу-джитсу, який проходить у Луцьку
01 жовтень, 03:22
Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу. ФОТО Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу. ФОТО
23 квітень, 2018, 17:33
Луцький школяр здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з джиу-джитсу Луцький школяр здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з джиу-джитсу
25 вересень, 2017, 17:41
У Луцьку вперше відбудуться змагання з кросфіту У Луцьку вперше відбудуться змагання з кросфіту
10 серпень, 2016, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький спортсмен виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
Депутати ще однієї райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»
Сьогодні, 21:19
 0
Призер Венеціанського кінофестивалю: пенсіонерів Луцька запрошують на перегляд рейтингового фільму. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
 0
В українських університетах скоротили державні місця
Сьогодні, 20:52
 0
На Хмельниччині чоловік застрелив тещу, тестя і поранив 8-річну доньку
Сьогодні, 20:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿