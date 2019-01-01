На розвиток культури на Волині цьогоріч виділили майже пів мільярда гривень
Сьогодні, 20:10
На культуру і мистецтво у Волинській області з місцевих бюджетів усіх рівнів цьогоріч виділили 485,7 мільйона гривень.
Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у четвер, 28 листопада.
Начальниця управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара зауважила, що в порівнянні з 2018 роком видатки галузі збільшили у бюджетах міст, районів та сіл на 67,7 мільйона гривень, тобто на 16%.
Окрім того, зросла сума фінансування й з обласного бюджету на 16,3 мільйона гривень (14%).
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Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у четвер, 28 листопада.
Начальниця управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара зауважила, що в порівнянні з 2018 роком видатки галузі збільшили у бюджетах міст, районів та сіл на 67,7 мільйона гривень, тобто на 16%.
Окрім того, зросла сума фінансування й з обласного бюджету на 16,3 мільйона гривень (14%).
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