На розвиток культури на Волині цьогоріч виділили майже пів мільярда гривень

На культуру і мистецтво у Волинській області з місцевих бюджетів усіх рівнів цьогоріч виділили 485,7 мільйона гривень.Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у четвер, 28 листопада.Начальниця управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністраціїзауважила, що в порівнянні з 2018 роком видатки галузі збільшили у бюджетах міст, районів та сіл на 67,7 мільйона гривень, тобто на 16%.Окрім того, зросла сума фінансування й з обласного бюджету на 16,3 мільйона гривень (14%).