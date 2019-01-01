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На Волині за тиждень застуду та грип «підчепили» 5 тисяч людей

На Волині за тиждень застуду та грип «підчепили» 5 тисяч людей
За тиждень на грип та ГРВІ на Волині захворіли понад 5 тисяч осіб, що на 8,6% більше ніж за попередній тиждень.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Із числа хворих 3,5 тис. – це діти до 17 років (70%). Зростання захворюваності виникло через збільшення хворих у всіх вікових групах, але найбільше зросла захворюваність серед дітей у віковій групі 0-4 роки (на 6,3%) та у віковій групі 5-14 років (на 22,5%).

Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби, за тиждень становила 86, що склало 1,7% від загальної кількості хворих.

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Теги: застуда, грип, здоров'я
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