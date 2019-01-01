У квартирах – до 28 градусів спеки: що кажуть у «Луцьктеплі»

Лучани закидали соцмережі дописами про те, що температура в їхніх помешканнях досягає позначки 28 градусів тепла. У ДКП "Луцьктепло" розповіли, чи "прикручують" теплопостачання.Про цеповідомили у пресслужбі підприємства.На підприємстві зазначають, що нині працюють згідно з затвердженим температурним графіком. Параметри подачі теплоносія понижують, однак всі джерела виробництва працюють на дві послуги - опалення і гаряче водопостачання.Так, температура гарячої води має становити 55 градусів, тому з огляду на це не можуть критично зменшувати теплоносій для опалення, а відтак виникає "перетоплення" в оселях.У ДКП "Луцьктепло" додають, що це питання вирішить встановлення ІТП.