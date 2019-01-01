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У квартирах – до 28 градусів спеки: що кажуть у «Луцьктеплі»

У квартирах – до 28 градусів спеки: що кажуть у «Луцьктеплі»
Лучани закидали соцмережі дописами про те, що температура в їхніх помешканнях досягає позначки 28 градусів тепла. У ДКП "Луцьктепло" розповіли, чи "прикручують" теплопостачання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі підприємства.

На підприємстві зазначають, що нині працюють згідно з затвердженим температурним графіком. Параметри подачі теплоносія понижують, однак всі джерела виробництва працюють на дві послуги - опалення і гаряче водопостачання.

Так, температура гарячої води має становити 55 градусів, тому з огляду на це не можуть критично зменшувати теплоносій для опалення, а відтак виникає "перетоплення" в оселях.

У ДКП "Луцьктепло" додають, що це питання вирішить встановлення ІТП.

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Теги: тепло, Луцьк
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Коментарі 4
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У нас в квартирі НЕМАЄ і 20 градусів, тому що постійно прикручують подачу тепла, бо стоїть в підїзді лічильник. Нехай всі поставлять собі лічильник і не страждають від перегріву!!!!
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Ну блін і люди!!! Да прикрутіть їм тепло, а завтра похолодання, то нехай сидять і не цявкають потім! З такими людьми ніколи не буде толку у цій країні!!!
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8й день батареї як лід. В квартирі+16.
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8й день батареї як лід. В квартирі+16.
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