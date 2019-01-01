Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку
Сьогодні, 12:07
Імовірно Кратік Олеся Михайлівна та Кратік Артем Ігорович, мешканці села Любязь Любешівського району, що зникли 2 грудня, перебувають у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у понеділок 33-річна жінка разом з малолітнім сином близько 17 години поїхала з дому в невідомому напрямку і на даний час їх точне місце перебування – не відоме.
Після повідомлень про розшук до поліції зверталися свідки, які бачили жінку в обласному центрі Волині разом із дитиною. Наразі правоохоронці проводять пошукові заходи.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування, вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-754-43-24 або на екстрену лінію служби "102" поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у понеділок 33-річна жінка разом з малолітнім сином близько 17 години поїхала з дому в невідомому напрямку і на даний час їх точне місце перебування – не відоме.
Після повідомлень про розшук до поліції зверталися свідки, які бачили жінку в обласному центрі Волині разом із дитиною. Наразі правоохоронці проводять пошукові заходи.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування, вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-754-43-24 або на екстрену лінію служби "102" поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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