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Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку

Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку
Імовірно Кратік Олеся Михайлівна та Кратік Артем Ігорович, мешканці села Любязь Любешівського району, що зникли 2 грудня, перебувають у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, у понеділок 33-річна жінка разом з малолітнім сином близько 17 години поїхала з дому в невідомому напрямку і на даний час їх точне місце перебування – не відоме.

Після повідомлень про розшук до поліції зверталися свідки, які бачили жінку в обласному центрі Волині разом із дитиною. Наразі правоохоронці проводять пошукові заходи.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування, вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-754-43-24 або на екстрену лінію служби "102" поліції.

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Теги: Поліція, Волинь, Розшук, Любязь, Любешів, жінка з малолітньою дитиною
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