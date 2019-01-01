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Волинян ошукали на сайті «Авторіа»

Волинян ошукали на сайті «Авторіа»
Мешканці Любешівського та Маневицького районів стали жертвами шахраїв із сайту «Авторіа» – майданчику для розміщення оголошень продажу/купівлі авто.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області на своїй сторінці у Facebook.

До відділення поліції звернувся житель Любешівщини, який повідомив, що його ошукали. Як з’ясувалося, чоловік вирішив придбати через інтернет відразу два легкові автомобілі. На інтернет-сайті «Авторіа» відшукав оголошення про продаж Ауді А-4 за ціною 2400 $. Домовився з продавцем, що кошти сплатить після доставки транспортного засобу. Однак, винахідливий продавець, через деякий час зателефонував та попросив надіслати плату трьома частинами. Довірливий волинянин перерахував йому 57 000 гривень. Після цього мобільний продавця більше не відповідав.

У іншому випадку, до відділення поліції із заявою звернувся 38-річний житель Маневиччини, який повідомив, що невідома особа під приводом продажу автомобіля «виманила» у нього 2500 гривень, які заявник перерахував на карту Приват Банку.

Нині за цими фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч.1.ст.190 КК України (Шахрайство).

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Теги: Авторіа, Волинь, шахраї, гроші, авто
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