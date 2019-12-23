На Волині перед Новим роком зник 23-річний хлопець

Давида Вікторовича Тарана, жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району.



Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.



28-го грудня 2019 року хлопець вийшов з дому та до цього часу додому не повернувся.



Прикмети: був одягнутий у сіру зимову куртку до колін, світло блакитні джинсові штани, сірі кросівки.



Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просять повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону: 068 33 55 399.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують безвісти зниклого 23-річного, жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району.Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.28-го грудня 2019 року хлопець вийшов з дому та до цього часу додому не повернувся.був одягнутий у сіру зимову куртку до колін, світло блакитні джинсові штани, сірі кросівки.Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просять повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону: 068 33 55 399.

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