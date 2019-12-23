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На Волині перед Новим роком зник 23-річний хлопець

На Волині перед Новим роком зник 23-річний хлопець
На Волині розшукують безвісти зниклого 23-річного Давида Вікторовича Тарана, жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району.

Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.

28-го грудня 2019 року хлопець вийшов з дому та до цього часу додому не повернувся.

Прикмети: був одягнутий у сіру зимову куртку до колін, світло блакитні джинсові штани, сірі кросівки.

Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просять повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону: 068 33 55 399.

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Теги: розшук, хлопець, зникнення
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