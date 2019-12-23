На Волині перед Новим роком зник 23-річний хлопець
Сьогодні, 11:56
На Волині розшукують безвісти зниклого 23-річного Давида Вікторовича Тарана, жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району.
Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
28-го грудня 2019 року хлопець вийшов з дому та до цього часу додому не повернувся.
Прикмети: був одягнутий у сіру зимову куртку до колін, світло блакитні джинсові штани, сірі кросівки.
Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просять повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону: 068 33 55 399.
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Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
28-го грудня 2019 року хлопець вийшов з дому та до цього часу додому не повернувся.
Прикмети: був одягнутий у сіру зимову куртку до колін, світло блакитні джинсові штани, сірі кросівки.
Якщо хтось володіє якоюсь інформацією про зниклу особу, просять повідомити у Камінь-Каширський відділ поліції або на лінію «102» чи за номером телефону: 068 33 55 399.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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