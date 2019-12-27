Кривавий День Соборності: від кулі снайпера на Сході загинув лучанин

У зоні проведення ООС загинув лучанин"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила.Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше", - написала у facebook волонтерка та медик"Хай слово "мир" застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", – йдеться у дописі.Інформацію про загибель Миколи Сорочука поширив і військовий капелан, священникПопередньо відомо, що життя лучанина обірвала ворожа куля снайпера у День Соборності 22 січня.Редакціявисловлює свої співчуття для близьких та рідних Миколи.