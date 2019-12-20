У Юрія Погуляйка – новий заступник з Маріуполя: хто він та чим багатий

У голови Волинської облдержадміністрації– новий заступник. Ним став, який донедавна працював заступником начальника ГУ ДФС у Донецькій області та проживав у Маріуполі.Цю інформацію підтвердили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Олександра Троханенка призначили сьогодні, 28 січня.Згідно з декларацією, дружина Олександра Троханенка має одну квартиру у Донецьку, іншу – у Києві та дві земельні ділянки у Мар'янівці Старобешівського району Донецької області. Окрім того, у власності дружини – автомобіль Porsche Cayenne 2011 року випуску, а у власності Олександра Троханенка – Volkswagen Touareg 2017 року випуску, який він купив у 2019 році.Згідно з декларацією, Троханенко з 1 січня до 8 грудня 2019 року заробив у ГУ ДФС у Донецькій області 325 383 гривні.Готівкою він зберігає 1 200 000 гривень. На рахунках у ПриватБанку Олександр Труханенко разом із дружиною, згідно з декларацією, зберігає 194 470 гривень та 266 євро.Зауважимо, ранішеповідомляло, що відомо про інших двох потенційних заступників Юрія Погуляйка – Анатолія Костика та Леоніда Кирильчука. Останній, до слова, має намір стати першим заступником голови Волинської ОДА. Детальніше про те, хто вони та чим багаті, можна прочитатиНагадаємо, 3 грудня. До сьогодні він офіційно працював лише з одним заступником –, яка перебуває на цій посаді ще із часів, який очолював Волинь до попередника Юрія Погуляйка