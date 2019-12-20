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У Юрія Погуляйка – новий заступник з Маріуполя: хто він та чим багатий

У Юрія Погуляйка – новий заступник з Маріуполя: хто він та чим багатий
У голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка – новий заступник. Ним став Олександр Троханенко, який донедавна працював заступником начальника ГУ ДФС у Донецькій області та проживав у Маріуполі.

Цю інформацію підтвердили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Олександра Троханенка призначили сьогодні, 28 січня.

Згідно з декларацією, дружина Олександра Троханенка має одну квартиру у Донецьку, іншу – у Києві та дві земельні ділянки у Мар'янівці Старобешівського району Донецької області. Окрім того, у власності дружини – автомобіль Porsche Cayenne 2011 року випуску, а у власності Олександра Троханенка – Volkswagen Touareg 2017 року випуску, який він купив у 2019 році.

Згідно з декларацією, Троханенко з 1 січня до 8 грудня 2019 року заробив у ГУ ДФС у Донецькій області 325 383 гривні.

Готівкою він зберігає 1 200 000 гривень. На рахунках у ПриватБанку Олександр Труханенко разом із дружиною, згідно з декларацією, зберігає 194 470 гривень та 266 євро.

Зауважимо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло, що відомо про інших двох потенційних заступників Юрія Погуляйка – Анатолія Костика та Леоніда Кирильчука. Останній, до слова, має намір стати першим заступником голови Волинської ОДА. Детальніше про те, хто вони та чим багаті, можна прочитати за посиланням.
Нагадаємо, 3 грудня головою Волинської ОДА став уродженець Луганщини Юрій Погуляйко. До сьогодні він офіційно працював лише з одним заступником – Світланою Мишковець, яка перебуває на цій посаді ще із часів Володимира Гунчика, який очолював Волинь до попередника Юрія Погуляйка Олександра Савченка.

Фото відділу інформаційної політики облдержадміністрації

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Теги: Юрій Погуляйко, заступник, голова ОДА, Волинь, призначення, Олександр Троханенко
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Коментарі 2
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Все зрозуміло - донецьких бандюганів сюди прислали! Уважно біографію прочитайте у якому році почав вищу освіту здобувати і що до того робив, посаду обійняв коли ще не було вищої освіти... порахуйте уважно і задайтесь питанням...
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Да податковець за зарплату в 300 тисяч грн. купив каєна і туарега ну це для лохів. Невже президент нічого не бачить чи не хоче бачити корупціонерів під носом. Це усьо, нет слів.
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