На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин

Через захворюваність на грип та ГРВІ на карантин закривають навчальні заклади Волинської області.Перевищення епідемічного порогу зафіксували у Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському районах. У Нововолинську з 24 по 27 січня захворіло 375 осіб, з них більш як 70 % —діти. Через це у місті шахтарів із 29 січня по 9 лютого оголосили карантин у школах і дитсадках, - пише газета "Волинь-нова".В управлінні освіти і науки облдержадміністрації повідомили, що станом на вчорашній ранок через грип і ГРВІ у вихованців понад 30 волинських шкіл і майже півтора десятка садочків — вимушені канікули. Припинити заняття можуть і в інших навчальних закладах, де нездужає до 30 відсотків учнів.Зростає кількість госпіталізованих хворих. За словами медичної директорки Волинської обласної інфекційної лікарні Любові Серби, 109 пацієнтів закладу(а це більше половини) перебувають на лікуванні із респіраторними вірусними інфекціями, з них 80% — діти.У 5 хворих грип підтверджено лабораторно, у 4 випадках - це вірус А(H1N1).