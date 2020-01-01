Волинські профспілки виступили проти нового закону «Про працю»





Волинські профспілкові лідери зібралися у залі Навчально-методичного центру профспілок області в четвер, 30 січня, -



Віче проводили на підтримку резолюції Всеукраїнського профспілкового віча, яке відбулося 16 січня.



Участь у Волинському профспілковому вічі взяли представники галузевих профспілок з усіх міст і районів області.



Юрій Поліщук говорив, зокрема, про те, що центральна влада не дослухається до думок і побажань людей.



Голова Федерації профспілок Волинської області Іванна Дубинка-Філозоф розповіла про те, що не влаштовує у пропонованих урядом і більшістю Верховної Ради змінах профспілки. Зокрема, якщо їх ухвалять, то кожен працівник змушений буде сам домовлятися із роботодавцем про свої трудові права, заробітну плату, умови праці.



Учасники віча ухвалили резолюцію, в якій висловились за відкликання з Верховної Ради законопроєктів, що спрямовані на підрив трудового законодавства та законної діяльності профспілок, провокують загострення в суспільстві.



На вічі вирішили звернутися до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо відкликання урядом законопроєкту «Про працю» та відставки міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова.



Від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова профспілки Волині вимагають відкликання законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань діяльності професійних спілок».



Учасники Волинського профспілкового віча також схвалили звернення до обласних органів влади, місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, голів ОТГ, об’єднання організацій роботодавців щодо позиції профспілок стосовно поданих законодавчих ініціатив уряду.









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