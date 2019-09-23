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Потяг збив на смерть студентку луцького вишу: поліція підозрює самогубство

Потяг збив на смерть студентку луцького вишу: поліція підозрює самогубство
У поліції розповіли деталі загибелі молодої волинянки, яка потрапила під поїзд сполученням "Чернівці-Київ" на Прикарпатті.

Про це повідомляє UA: Карпати.

Нагадаємо, поблизу села Угринова на Прикарпатті дівчина 2000-го року народження потрапила під поїзд сполученням Чернівці-Київ. Сталося це 2 лютого близько 00:30 вночі на залізничному переїзді.

"Дівчина лягла на залізничне полотно. Внаслідок наїзду поїзда вона загинула на місці події. Під час огляду місця події виявлено записник дівчини, в якому йшлося про намір здійснити самогубство. Попередньо встановлено, що на тілі інших ушкоджень, окрім тих, яких дівчина зазнала внаслідок ДТП, не виявлено. Проводиться експертиза, наразі триває досудове розслідування. Розпочато кримінальне провадженя за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" але з позначкою "Самогубство". Наразі ми встановлюємо усі причини смерті дівчини", - коментує речниця Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

Загибла - жителька села Заболоття Любомльського району Волинської області.

Дівчина навчалась на другому курсі фізико-математичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. На Прикарпаття поїхала в гості. За попередньою інформацією, завтра тіло дівчини мають привезти на Волинь.

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Теги: смерть, молода волинянка, самогубство
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