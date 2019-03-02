У Росії бус з українцями потрапив у смертельну аварію: 8 загиблих і 2 травмованих





Про це 13 лютого повідомляє ТАСС, - пише



Зазначається що аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель. Mercedes з українцями влетів під фуру Volvo.



"Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, врізався у ванатажівку. Мікроавтобус з українськими номерами і зареєстрований в Україні, вісім осіб загинули, в мікроавтобусі один тільки вижив. Імовірно, загиблі - громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група", - цитує агентство очільницю Пустошкинського району, де сталася ДТП, Світлану Василькову.



Згодом стало відомо, що окрім загиблих, постраждали двоє. Громадянин України та білорус перебувають в стані середньої тяжкості, їхнім життям нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі в Псковській області (Росія) восьмеро людей загинули під час зіткнення мікроавтобуса з українськими номерами та вантажівки.Про це 13 лютого повідомляє ТАСС, - пише ТСН Зазначається що аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель. Mercedes з українцями влетів під фуру Volvo."Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, врізався у ванатажівку. Мікроавтобус з українськими номерами і зареєстрований в Україні, вісім осіб загинули, в мікроавтобусі один тільки вижив. Імовірно, загиблі - громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група", - цитує агентство очільницю Пустошкинського району, де сталася ДТП, Світлану Василькову.Згодом стало відомо, що окрім загиблих, постраждали двоє. Громадянин України та білорус перебувають в стані середньої тяжкості, їхнім життям нічого не загрожує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію