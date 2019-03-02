У Росії бус з українцями потрапив у смертельну аварію: 8 загиблих і 2 травмованих
Сьогодні, 09:35
На трасі в Псковській області (Росія) восьмеро людей загинули під час зіткнення мікроавтобуса з українськими номерами та вантажівки.
Про це 13 лютого повідомляє ТАСС, - пише ТСН.
Зазначається що аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель. Mercedes з українцями влетів під фуру Volvo.
"Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, врізався у ванатажівку. Мікроавтобус з українськими номерами і зареєстрований в Україні, вісім осіб загинули, в мікроавтобусі один тільки вижив. Імовірно, загиблі - громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група", - цитує агентство очільницю Пустошкинського району, де сталася ДТП, Світлану Василькову.
Згодом стало відомо, що окрім загиблих, постраждали двоє. Громадянин України та білорус перебувають в стані середньої тяжкості, їхнім життям нічого не загрожує.
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Про це 13 лютого повідомляє ТАСС, - пише ТСН.
Зазначається що аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель. Mercedes з українцями влетів під фуру Volvo.
"Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, врізався у ванатажівку. Мікроавтобус з українськими номерами і зареєстрований в Україні, вісім осіб загинули, в мікроавтобусі один тільки вижив. Імовірно, загиблі - громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група", - цитує агентство очільницю Пустошкинського району, де сталася ДТП, Світлану Василькову.
Згодом стало відомо, що окрім загиблих, постраждали двоє. Громадянин України та білорус перебувають в стані середньої тяжкості, їхнім життям нічого не загрожує.
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