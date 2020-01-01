Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Сьогодні, 10:18
У Луцьку під будівлю ГУНП у Волинській області прийшли підприємці Старого ринку.
Люди організували акцію у п'ятницю, 14 лютого, на знак подяки поліцейським у зв'язку з забезпечення охорони громадського порядку на території Центрального ринку.
Підприємці розгорнули плакати з написами "Поліція з народом", "Поліція = народ + порядок", "Вся надія на закон".
Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку. Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.
На ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.
Підприємці Центрального ринку вранці 5 лютого зібралися під стінами Луцької міської ради, аби висловити обурення примусовим демонтажем та тими подіями, які відбувалися увечері 4 лютого та у ніч на 5 лютого.
7 лютого у Волинській ОДАзібралися очільник області Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти та підприємці Старого ринку стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.
10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки.
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Люди організували акцію у п'ятницю, 14 лютого, на знак подяки поліцейським у зв'язку з забезпечення охорони громадського порядку на території Центрального ринку.
Підприємці розгорнули плакати з написами "Поліція з народом", "Поліція = народ + порядок", "Вся надія на закон".
Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку. Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.
На ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.
Підприємці Центрального ринку вранці 5 лютого зібралися під стінами Луцької міської ради, аби висловити обурення примусовим демонтажем та тими подіями, які відбувалися увечері 4 лютого та у ніч на 5 лютого.
7 лютого у Волинській ОДАзібралися очільник області Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти та підприємці Старого ринку стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.
10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки.
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Коментарі 1
Я думаю вони прийшли не подякувати а висловити слово підтримки бо та кількість бруду яка виливається зараз з проукроповських ЗМІ вже на голову не налазить :(. чого варте тільки вчорашнє при плетення поранених ветеранів до сутенерства!!!!
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