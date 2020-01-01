вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО

Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
У Луцьку під будівлю ГУНП у Волинській області прийшли підприємці Старого ринку.

Люди організували акцію у п'ятницю, 14 лютого, на знак подяки поліцейським у зв'язку з забезпечення охорони громадського порядку на території Центрального ринку.

Підприємці розгорнули плакати з написами "Поліція з народом", "Поліція = народ + порядок", "Вся надія на закон".

Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку. Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.

На ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.

Підприємці Центрального ринку вранці 5 лютого зібралися під стінами Луцької міської ради, аби висловити обурення примусовим демонтажем та тими подіями, які відбувалися увечері 4 лютого та у ніч на 5 лютого.

7 лютого у Волинській ОДАзібралися очільник області Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти та підприємці Старого ринку стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.

10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки.

Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Старий ринок, підприємці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Я думаю вони прийшли не подякувати а висловити слово підтримки бо та кількість бруду яка виливається зараз з проукроповських ЗМІ вже на голову не налазить :(. чого варте тільки вчорашнє при плетення поранених ветеранів до сутенерства!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія в Росії: єдиний українець, який вижив, виявився водієм буса
Сьогодні, 10:45
Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Сьогодні, 10:18
Ковельські лікарі видалили величезний камінь із сечового міхура
Сьогодні, 10:10
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти дорогу вантажівку
Сьогодні, 09:55
На Волині сталась аварія за участі трьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Уже 12 підприємців Старого ринку погодилися переїхати на Новий Уже 12 підприємців Старого ринку погодилися переїхати на Новий
12 лютий, 17:28
Поліція відкрила «кримінал» через перешкоджання муніципалам демонтувати паркан біля Старого ринку Поліція відкрила «кримінал» через перешкоджання муніципалам демонтувати паркан біля Старого ринку
11 лютий, 15:27
Мітингувальники біля офісу муніципалів вимагають зустрічі з Юлією Сиротинською. ОНОВЛЕНО Мітингувальники біля офісу муніципалів вимагають зустрічі з Юлією Сиротинською. ОНОВЛЕНО
05 лютий, 14:56
У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
05 лютий, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна аварія в Росії: єдиний українець, який вижив, виявився водієм буса
Сьогодні, 10:45
 0
Закохані Оля і Ангеліна: «Любов – це коли ти з кимось просто можеш бути сама собою»
Сьогодні, 10:32
 0
Підприємці Старого ринку прийшли подякувати поліції. ФОТО
Сьогодні, 10:18
 0
Ковельські лікарі видалили величезний камінь із сечового міхура
Сьогодні, 10:10
 0
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти дорогу вантажівку
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8