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На пішохідній вулиці Луцька біля кафе поставлять літній майданчик

На пішохідній вулиці Луцька біля кафе поставлять літній майданчик
У Луцьку ТзОВ «Кафе гріль» дали дозвіл на розміщення тимчасової споруди на вулиці Лесі Українки, 54.

Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Погодили товариству з обмеженою відповідальністю «Кафе гріль» розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності – літнього торговельного майданчика біля кафе – терміном 3 роки.

Літній майданчик функціонуватиме з 1 квітня до 31 жовтня.

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Теги: літній майданчик, Луцьк, Лесі Українки
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