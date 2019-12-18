На пішохідній вулиці Луцька біля кафе поставлять літній майданчик





Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Погодили товариству з обмеженою відповідальністю «Кафе гріль» розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності – літнього торговельного майданчика біля кафе – терміном 3 роки.



Літній майданчик функціонуватиме з 1 квітня до 31 жовтня.

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