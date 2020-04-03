Через коронавірус у Луцьку закриють кінотеатри і музеї

Розповіли, як у Луцьку запобігатимуть поширенню коронавірусу COVID-19.Про йшлося у четвер, 12 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що у місті рекомендують зупинити навчання у вишах та закладах професійно-технічної освіти.На час карантину призупинять роботу театрів, кінотеатрів, музеїв. Спортивні заходи проводитимуть без уболівальників.Також керівникам не рекомендують допускати до роботи працівників, що мають ознаки коронавірусу, зокрема, сухий кашель.Тимчасово керівництво мерії та виконавчі органи не здійснюватимуть прийом громадян. Посилять і пропускний режим у будівлі виконавчих органів.Заяви у ЦНАП просять подавати за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. Призупинять надання консультацій у приміщенні ЦНАПу.«Цей документ – неостаточний. Якщо у процесі роботи ми побачимо, що треба підсилити той чи інший напрямок роботи, обмежити роботу закладів, то такі рішення ми прийматимемо», - наголосив в.о. мера