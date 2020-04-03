Через коронавірус у Луцьку закриють кінотеатри і музеї
Сьогодні, 11:35
Розповіли, як у Луцьку запобігатимуть поширенню коронавірусу COVID-19.
Про йшлося у четвер, 12 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що у місті рекомендують зупинити навчання у вишах та закладах професійно-технічної освіти.
На час карантину призупинять роботу театрів, кінотеатрів, музеїв. Спортивні заходи проводитимуть без уболівальників.
Також керівникам не рекомендують допускати до роботи працівників, що мають ознаки коронавірусу, зокрема, сухий кашель.
Тимчасово керівництво мерії та виконавчі органи не здійснюватимуть прийом громадян. Посилять і пропускний режим у будівлі виконавчих органів.
Заяви у ЦНАП просять подавати за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. Призупинять надання консультацій у приміщенні ЦНАПу.
«Цей документ – неостаточний. Якщо у процесі роботи ми побачимо, що треба підсилити той чи інший напрямок роботи, обмежити роботу закладів, то такі рішення ми прийматимемо», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.
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Про йшлося у четвер, 12 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що у місті рекомендують зупинити навчання у вишах та закладах професійно-технічної освіти.
На час карантину призупинять роботу театрів, кінотеатрів, музеїв. Спортивні заходи проводитимуть без уболівальників.
Також керівникам не рекомендують допускати до роботи працівників, що мають ознаки коронавірусу, зокрема, сухий кашель.
Тимчасово керівництво мерії та виконавчі органи не здійснюватимуть прийом громадян. Посилять і пропускний режим у будівлі виконавчих органів.
Заяви у ЦНАП просять подавати за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. Призупинять надання консультацій у приміщенні ЦНАПу.
«Цей документ – неостаточний. Якщо у процесі роботи ми побачимо, що треба підсилити той чи інший напрямок роботи, обмежити роботу закладів, то такі рішення ми прийматимемо», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дуже правильне рішення. Крім цього до 03.04.2020 року Зеленському В.О. по всій теріторії України необхідно ввести заборону на проведення масових зібрань без погодження місцевих органів влади та усіх видів спортивних змагань. Ввести обмеження, а де і повну заборону на відвідування кафе, ресторанів, театрів, кінозалів, кінофестивалів, філармоній, музеїв, цирків, зоопарків, бібліотек, ринків, тощо. Обмежити на 50% відвідування супермаркетів, аеропортів, морських та річних вокзалів та портів, автовокзалів, залізничних станцій, метро, тощо. Тоді може ми будемо єдина держава де коронавірус не пройде.
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