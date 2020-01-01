Учительку з Луцька відзначать державною нагородою
Сьогодні, 22:35
За указом президента України Володимира Зеленського учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області" Ягенській Галині Василівні нададуть звання "Народний вчитель України".
Про це повідомляють на офіційному сайті президента.
"За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад", - йдеться в указі.
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Про це повідомляють на офіційному сайті президента.
"За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад", - йдеться в указі.
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