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Учительку з Луцька відзначать державною нагородою

Учительку з Луцька відзначать державною нагородою
За указом президента України Володимира Зеленського учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області" Ягенській Галині Василівні нададуть звання "Народний вчитель України".

Про це повідомляють на офіційному сайті президента.

"За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад", - йдеться в указі.

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Теги: нагорода, педагог, ягенська
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