Учительку з Луцька відзначать державною нагородою

Володимира Зеленського учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області" Ягенській Галині Василівні нададуть звання "Народний вчитель України".



Про це повідомляють на офіційному сайті президента.



"За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад", - йдеться в указі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За указом президента Україниучительці біології комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"нададуть звання "Народний вчитель України".Про це повідомляють на офіційному сайті президента."За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад", - йдеться в указі.

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