Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 08:28
У Шацьку триває будівництво першої черги дороги сполученням Шацьк-Світязь-Залісся-Грабове.
Як повідомив Район.Шацьк заступник генерального директора ТОВ «Вельт-Капітал» Богдан Москаль (будівельної фірми, яка виконує роботи), замовником проєкту будівництва є Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації.
Загальна вартість робіт становить 11,34 мільйона гривень.
Він також розповів і про те, які роботи планують зробити в першу чергу будівництва: поставити очисні споруди включно з сепаратором, встановити металеву огорожу (108 м), зробити дорожнє покриття: бруківка – 305 м² ; асфальтобетон – 1200 м² ; підсилення асфальтобетонного покриття –3675 м²; пішохідна та велодоріжка з бруківки – 2575 м².
Встановлять 43 дорожніх знаки, зроблять дорожню розмітку, встановлять 124 обмежувачі, 32 опори зовнішнього освітлення та 57 світильників та озеленять територію.
«Це – лише перша черга будівельних робіт. Загальна довжина дороги, яку будемо капітально ремонтувати, становить 600 метрів. Надалі планується друга і третя черга капітального будівництва дороги аж до Набережної в селі Світязь», – зазначив Богдан Москаль.
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Як повідомив Район.Шацьк заступник генерального директора ТОВ «Вельт-Капітал» Богдан Москаль (будівельної фірми, яка виконує роботи), замовником проєкту будівництва є Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації.
Загальна вартість робіт становить 11,34 мільйона гривень.
Він також розповів і про те, які роботи планують зробити в першу чергу будівництва: поставити очисні споруди включно з сепаратором, встановити металеву огорожу (108 м), зробити дорожнє покриття: бруківка – 305 м² ; асфальтобетон – 1200 м² ; підсилення асфальтобетонного покриття –3675 м²; пішохідна та велодоріжка з бруківки – 2575 м².
Встановлять 43 дорожніх знаки, зроблять дорожню розмітку, встановлять 124 обмежувачі, 32 опори зовнішнього освітлення та 57 світильників та озеленять територію.
«Це – лише перша черга будівельних робіт. Загальна довжина дороги, яку будемо капітально ремонтувати, становить 600 метрів. Надалі планується друга і третя черга капітального будівництва дороги аж до Набережної в селі Світязь», – зазначив Богдан Москаль.
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