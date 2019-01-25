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Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО

Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
У Шацьку триває будівництво першої черги дороги сполученням Шацьк-Світязь-Залісся-Грабове.

Як повідомив Район.Шацьк заступник генерального директора ТОВ «Вельт-Капітал» Богдан Москаль (будівельної фірми, яка виконує роботи), замовником проєкту будівництва є Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації.

Загальна вартість робіт становить 11,34 мільйона гривень.

Він також розповів і про те, які роботи планують зробити в першу чергу будівництва: поставити очисні споруди включно з сепаратором, встановити металеву огорожу (108 м), зробити дорожнє покриття: бруківка – 305 м² ; асфальтобетон – 1200 м² ; підсилення асфальтобетонного покриття –3675 м²; пішохідна та велодоріжка з бруківки – 2575 м².

Встановлять 43 дорожніх знаки, зроблять дорожню розмітку, встановлять 124 обмежувачі, 32 опори зовнішнього освітлення та 57 світильників та озеленять територію.

«Це – лише перша черга будівельних робіт. Загальна довжина дороги, яку будемо капітально ремонтувати, становить 600 метрів. Надалі планується друга і третя черга капітального будівництва дороги аж до Набережної в селі Світязь», – зазначив Богдан Москаль.

Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО

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Теги: шацьк, світязь, ремонт
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