вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Немає потреби», - прем'єр-міністр про запровадження в Україні надзвичайного стану

«Немає потреби», - прем'єр-міністр про запровадження в Україні надзвичайного стану
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу (в Україні - ред.) є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи", - наголосив керівник уряду.

За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації.

"І поки що цих заходів достатньо для того, щоб ефективно управляти в тих регіонах, де захворювання з'явилось, і ситуацію в країні в цілому. Щодо запровадження надзвичайного стану... цього тижня, так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні", - наголосив Шмигаль.

На сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській, Львівській та Черкаській областях.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, коронавірус, Денис Шмигаль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Житель Рівненщини, який приїхав з Італії, живе в наметі біля річки
Сьогодні, 01:16
«Немає потреби», - прем'єр-міністр про запровадження в Україні надзвичайного стану
Сьогодні, 00:13
24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні відклали весняний призов
23 березень, 23:34
Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО
23 березень, 22:59
Схожі новини
В Україну з Китаю прибули 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу В Україну з Китаю прибули 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу
23 березень, 09:10
Житомирські лікарі хотіли взяти гроші за тест з чоловіка, у якого підозрювали COVID-19 Житомирські лікарі хотіли взяти гроші за тест з чоловіка, у якого підозрювали COVID-19
23 березень, 08:47
Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита
23 березень, 03:00
Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА
23 березень, 01:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Житель Рівненщини, який приїхав з Італії, живе в наметі біля річки
Сьогодні, 01:16
 0
«Немає потреби», - прем'єр-міністр про запровадження в Україні надзвичайного стану
Сьогодні, 00:13
 0
24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні відклали весняний призов
23 березень, 23:34
 0
Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО
23 березень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8