«Немає потреби», - прем'єр-міністр про запровадження в Україні надзвичайного стану

Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.



Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент



"На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу (в Україні - ред.) є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи", - наголосив керівник уряду.



За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації.



"І поки що цих заходів достатньо для того, щоб ефективно управляти в тих регіонах, де захворювання з'явилось, і ситуацію в країні в цілому. Щодо запровадження надзвичайного стану... цього тижня, так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні", - наголосив Шмигаль.



На сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській, Львівській та Черкаській областях.



Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр Українипоки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу "На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу (в Україні - ред.) є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи", - наголосив керівник уряду.За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації."І поки що цих заходів достатньо для того, щоб ефективно управляти в тих регіонах, де захворювання з'явилось, і ситуацію в країні в цілому. Щодо запровадження надзвичайного стану... цього тижня, так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні", - наголосив Шмигаль.На сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській, Львівській та Черкаській областях.Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні.

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